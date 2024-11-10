Сума гранту залежить від обраної спеціальності та кількості балів, отриманих на НМТ-2024, передає 24 Канал. Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в подкасті "Дофамін для освіти" розповів, студентам якої спеціальності пощастило найбільше.

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Студенти якої спеціальності отримають найбільше грантів

Винницький повідомив: найбільше грантів цьогоріч отримали на спеціальність "Психологія".

На другому місці – а може, і на першому, залежно, як рахувати, – у нас чотири спеціальності, а може навіть п'ять, які входять в групу IT. Це комп'ютерні науки, це програмна інженерія, кібербезпека, це фактично прикладна математика,

– уточнив він.

І акцентував, що найбільше державної підтримки, державного фінансування скеровують саме на групу IT. З усіх тих спеціальностей, які є з комп'ютерних наук (інженерія програмного забезпечення, кібербезпека), немає показника нижчого ніж 60 %: майже дві третини осіб, які вступили на ці спеціальності, або потрапили на бюджет, або отримали грант.

Цікаво! Раніше ми розповідали про те, як можна отримати грант на здобуття вищої освіти. Деталі читайте за посиланням.

Порівнюючи з цією цифрою кількість осіб, які вступили на право, не дотягує до 30 %. Отже, є дуже мало державного замовлення. Але є велика кількість здібних вступників, які заходять на контракт, і вони дійсно отримували грант,

– додав заступник очільника МОН.

Різниця в тому, за його словами, що держава розуміє, що фінансує так чи так велику кількість вступників у вищу освіту.

Це нам треба, бо це інвестиція в наш людський розвиток. Так чи так, нам треба людей, які мають вищу освіту,

– резюмував Винницький.

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