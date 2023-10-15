Мріє стати політиком: 13-річний школяр встановив унікальний рекорд України

13-річний Ярослав Івашко з Чернігова встановив унікальний Національний рекорд України. Хлопець за 50 секунд усно виконав 100 математичних дій. При цьому декламував гімн нашої держави сімома мовами.

Так, наш славень хлопець декламував українською, польською, англійською, німецькою, іспанською, французькою та італійською. При цьому виконував вправи з ментальної арифметики – цифри з'являлися на екрані на пів секунди.

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13-річний школяр встановив унікальний рекорд України

Учень займається ментальною арифметикою з семи років. Протягом шести років щодня заходив на платформу і рахував приклади.

Спочатку здобув перемогу на Чемпіонаті Чернігова, далі – на Всеукраїнському та Всесвітньому рівнях.

У 2021-му я посів третє місце в "Анзан" серед усього світу, серед 27 країн,

– розповів Ярослав.



Ярослав Івашко декламує гімн та рахує одночасно / Суспільне Чернігів

Тренерка з ментальної арифметики Тетяна Ларіна каже: методика розвиває і тренує дві півкулі мозку.

Це уява та логічне мислення, що сприяє інтелектуальному розвитку. Навчання починається з простих дій, коли учні вивчають спеціальну рахівницю "Абакус". Вивчають цифри та числа і запам'ятовують. Другий етап – переносять її в уяву. Рухи руками допомагають виконувати дії в уяві,

– уточнила вона.

Мати рекордсмена Катерина Івашко каже: хлопець грає у баскетбол, відвідує театральні гуртки, народні та сучасні танці, курси англійської, яку вчить з чотирьох років, німецької, іспанської мов, народні та сучасні танці.

Хлопець при цьому має ціль – мріє стати політиком.