Завершується реєстрація на іспити в магістратуру й аспірантуру
- 23 травня завершується реєстрація на вступні іспити в магістратуру та аспірантуру, які включають єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування.
Реєстрація може бути здійснена офлайн або дистанційно, причому для дистанційної реєстрації потрібен кваліфікований електронний підпис.
23 травня завершується реєстрація на вступні іспити в магістратуру та аспірантуру. Мовиться про реєстрацію для участі в єдиному вступному іспиті та єдиному фаховому вступному випробуванні.
Майбутні вступники в аспірантуру і магістратуру мають ще 2 дні, якщо хочуть взяти участь в іспитах. Їм треба звернутися у приймальні комісії вишів та отримати екзаменаційний листок.
Період реєстрації на іспити в магістратуру й аспірантуру закінчується
Процедуру реєстрації можна здійснити офлайн, відвідавши приймальну комісію будь-якого закладу вищої освіти, або ж дистанційно.
У разі дистанційної реєстрації учасник вступних іспитів повинен мати кваліфікований електронний підпис для ідентифікації особи.
Після отримання екзаменаційного листка за його номером та РIN-кодом, зазначеним у ньому, учасник іспитів отримає доступ до "Кабінету учасника вступних випробувань".
Учасники, зареєстровані на основну сесію вступних випробувань у магістратуру та аспірантуру, до 12 червня отримають у цих кабінетах запрошення-перепустки, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування.
Зверніть увагу! Для охочих проходити ЄФВВ діє правило: не можна вибирати більше ніж два предметні тести ЄФВВ. Якщо вступник / вступниця вибрав / вибрала два предметних тести ЄФВВ, тестування з яких відбуваються одночасно під час основної сесії, – Український центр оцінювання якості освіти визначить, яке з них він / вона проходитиме під час основної сесії, а яке – під час додаткової.
Раніше ми інформували, коли вступники до магістратури й аспірантури отримають запрошення на іспити.