Завершується реєстрація на іспити в магістратуру й аспірантуру

23 травня завершується реєстрація на вступні іспити в магістратуру та аспірантуру. Мовиться про реєстрацію для участі в єдиному вступному іспиті та єдиному фаховому вступному випробуванні.

Майбутні вступники в аспірантуру і магістратуру мають ще 2 дні, якщо хочуть взяти участь в іспитах. Їм треба звернутися у приймальні комісії вишів та отримати екзаменаційний листок.

Період реєстрації на іспити в магістратуру й аспірантуру закінчується

Процедуру реєстрації можна здійснити офлайн, відвідавши приймальну комісію будь-якого закладу вищої освіти, або ж дистанційно.

У разі дистанційної реєстрації учасник вступних іспитів повинен мати кваліфікований електронний підпис для ідентифікації особи.

Після отримання екзаменаційного листка за його номером та РIN-кодом, зазначеним у ньому, учасник іспитів отримає доступ до "Кабінету учасника вступних випробувань".

Учасники, зареєстровані на основну сесію вступних випробувань у магістратуру та аспірантуру, до 12 червня отримають у цих кабінетах запрошення-перепустки, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування.

Зверніть увагу! Для охочих проходити ЄФВВ діє правило: не можна вибирати більше ніж два предметні тести ЄФВВ. Якщо вступник / вступниця вибрав / вибрала два предметних тести ЄФВВ, тестування з яких відбуваються одночасно під час основної сесії, – Український центр оцінювання якості освіти визначить, яке з них він / вона проходитиме під час основної сесії, а яке – під час додаткової.

Раніше ми інформували, коли вступники до магістратури й аспірантури отримають запрошення на іспити.