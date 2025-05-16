Бажання складати ЄВІ в Україні мають намір 46 917 осіб, за кордоном – 1 826. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.
Дивіться також Вступники в магістратуру повинні особисто отримати екзаменаційний листок
Триває реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ
Ті, хто планує вступати на спеціальності галузей знань A «Освіта», B «Культура, мистецтво та гуманітарні науки», C «Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини», D «Бізнес, адміністрування та право» (окрім спеціальності D6 «Секретарська та офісна справа»), F «Інформаційні технології» і на спеціальності G17 «Архітектура та містобудування» (галузь знань G «Інженерія, виробництво та будівництво»), І9 «Громадське здоров'я», І10 «Соціальна робота та консультування», I11 «Дитячі та молодіжні служби» (галузь знань І «Охорона здоров’я та соціальне забезпечення»), J2 «Готельно-ресторанна справа та кейтеринг», J3 «Туризм та рекреація», J4 «Охорона праці» (галузь знань J «Транспорт та послуги»), К8 «Пожежна безпека», К10 «Цивільна безпека» (галузь знань К «Безпека та оборона»), окрім ЄВІ, повинні скласти ще й ЄФВВ.
Зверніть увагу! Для охочих проходити ЄФВВ діє правило: не можна вибирати більше ніж два предметні тести ЄФВВ. Якщо вступник / вступниця вибрав / вибрала два предметних тести ЄФВВ, тестування з яких відбуваються одночасно під час основної сесії, – Український центр оцінювання якості освіти визначить, яке з них він / вона проходитиме під час основної сесії, а яке – під час додаткової.
|Спрямування предметного тестування
|Кількість зареєстрованих
|Педагогіка та психологія
|8741
|Управління та адміністрування
|7903
|Право та міжнародне право
|6367
|Інформаційні технології
|5627
|Психологія та соціологія
|4500
|Економіка та міжнародна економіка
|2851
|Облік та фінанси
|2772
|Історія мистецтва
|2767
|Мовознавство
|2678
|Політологія та міжнародні відносини
|1353
Реєстрація для участі в єдиному вступному іспиті (ЄВІ) та єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) триває ще до 23 травня.
- Раніше ми інформували, коли вступники до магістратури й аспірантури отримають запрошення на іспити.