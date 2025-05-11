Про це заявила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко під час ефіру, зазначає є 24 Канал. Формат реєстрації на іспити у цьому разі не має значення.

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Що повинні пам'ятати вступники у магістратуру

Так, Вакуленко зазначила, що, незалежно від того, очно чи дистанційно реєструється на випробування вступник у магістратуру, для допуску до екзаменаційного центру він має пред'явити оригінал екзаменаційного листка.

Тож отримання цього документа є обов'язковим кроком для усіх вступників, які складатимуть ЄВІ та ЄФВВ в Україні.

У разі очної реєстрації вступник повинен отримати екзаменаційний листок одразу після завершення процедури в приймальній комісії вишу.

У разі дистанційної реєстрації оригінал екзаменаційного листка зберігатимуть у приймальній комісії. Забрати його вступник має не пізніше ніж за два тижні до початку вступних випробувань.

Виняток зроблять лише для тих вступників, які складатимуть ЄВІ та ЄФВВ за кордоном. Вони для допуску до екзаменаційного центру мають пред'явити якісну сканкопію цього документа.