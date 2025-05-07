Про це інформує 24 Канал з посиланням Osvita.ua. Тобто рівень завдань з іноземної мови для вступників не є надто високим, але передбачає можливість надалі працювати з іншомовною літературою.

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Що відомо про завдання ЄВІ з іноземної мови

Загалом завдання ЄВі з іноземної мови передбачають перевірку:

загального розуміння тексту;

вибіркового розуміння тексту;

перевірку рівня сформованості лексико-граматичних умінь.

Від цього залежить можливість майбутнього науковця опрацьовувати іншомовні джерела.

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