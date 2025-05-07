Об этом информирует 24 Канал со ссылкой Osvita.ua. То есть уровень задач по иностранному языку для поступающих не является слишком высоким, но предусматривает возможность в дальнейшем работать с иноязычной литературой.

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Что известно о заданиях ЕВЭ по иностранному языку

В целом задания ЕВи по иностранному языку предусматривают проверку:

общего понимания текста;

выборочного понимания текста;

проверку уровня сформированности лексико-грамматических умений.

От этого зависит возможность будущего ученого обрабатывать иноязычные источники.

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В Украине продолжается регистрация на ЕВИ, ЕФВВ и ЕВВ