Об этом заявила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время эфира, отмечает есть 24 Канал. Формат регистрации на экзамены в этом случае не имеет значения.
Смотрите также Какого уровня будут задания ЕВЭ по иностранному языку
Что должны помнить поступающие в магистратуру
Так, Вакуленко отметила, что, независимо от того, очно или дистанционно регистрируется на испытания абитуриент в магистратуру, для допуска в экзаменационный центр он должен предъявить оригинал экзаменационного листа.
Поэтому получение этого документа является обязательным шагом для всех поступающих, которые будут сдавать ЕВИ и ЕФВВ в Украине.
В случае очной регистрации абитуриент должен получить экзаменационный лист сразу после завершения процедуры в приемной комиссии вуза.
В случае дистанционной регистрации оригинал экзаменационного листа будут хранить в приемной комиссии. Забрать его поступающий должен не позднее чем за две недели до начала вступительных экзаменов.
Исключение сделают только для тех абитуриентов, которые будут сдавать ЕВИ и ЕФВВ за рубежом. Они для допуска в экзаменационный центр должны предъявить качественную сканкопию этого документа.
- Ранее мы уже рассказывали, как будущие магистранты будут сдавать экзамены ЕВИ и ЕФВВ.