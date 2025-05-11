Об этом заявила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время эфира, отмечает есть 24 Канал. Формат регистрации на экзамены в этом случае не имеет значения.

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Что должны помнить поступающие в магистратуру

Так, Вакуленко отметила, что, независимо от того, очно или дистанционно регистрируется на испытания абитуриент в магистратуру, для допуска в экзаменационный центр он должен предъявить оригинал экзаменационного листа.

Поэтому получение этого документа является обязательным шагом для всех поступающих, которые будут сдавать ЕВИ и ЕФВВ в Украине.

В случае очной регистрации абитуриент должен получить экзаменационный лист сразу после завершения процедуры в приемной комиссии вуза.

В случае дистанционной регистрации оригинал экзаменационного листа будут хранить в приемной комиссии. Забрать его поступающий должен не позднее чем за две недели до начала вступительных экзаменов.

Исключение сделают только для тех абитуриентов, которые будут сдавать ЕВИ и ЕФВВ за рубежом. Они для допуска в экзаменационный центр должны предъявить качественную сканкопию этого документа.