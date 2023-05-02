Закінчується реєстрація на НМТ-2023: що мають знати випускники

Завершується реєстрація на національний мультипредметний тест у 2023 році. Випускники можуть подати свої дані лише до 3 травня.

Стартувала реєстрація, до слова, 3 квітня. Зараз в УЦОЯО радять потенційним учасникам тестування не зволікати.

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Закінчується реєстрація на НМТ-2023

Щоб зареєструватися, випускники повинні на вебсайті УЦОЯО створити персональний кабінет. При цьому:

вибрати один предмет із додаткового блоку та населений пункт в Україні або за кордоном, де складатимуть НМТ;

завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів;

надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру.

Важливо! якщо вступник /вступниця не натисне на кнопку "Надіслати на обробку", регіональний центр не зможе опрацювати інформацію. Тож реєстрація не відбудеться.

Якщо ви не надасте копії документів, вам повідомлять про потребу виправити недоліки. Виправити їх ви маєте до 7 травня. В іншому разі вас не зареєструють на тестування.

До 7 травня також можна змінити вибраний предмет та населений пункт або ж вказати, що хочете складати НМТ під час додаткової сесії.

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