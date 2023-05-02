Закінчується реєстрація на НМТ-2023: що мають знати випускники
Джерело:УЦОЯО
Завершується реєстрація на національний мультипредметний тест у 2023 році. Випускники можуть подати свої дані лише до 3 травня.
Стартувала реєстрація, до слова, 3 квітня. Зараз в УЦОЯО радять потенційним учасникам тестування не зволікати.
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Закінчується реєстрація на НМТ-2023
Щоб зареєструватися, випускники повинні на вебсайті УЦОЯО створити персональний кабінет. При цьому:
- вибрати один предмет із додаткового блоку та населений пункт в Україні або за кордоном, де складатимуть НМТ;
- завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів;
- надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру.
Якщо ви не надасте копії документів, вам повідомлять про потребу виправити недоліки. Виправити їх ви маєте до 7 травня. В іншому разі вас не зареєструють на тестування.
До 7 травня також можна змінити вибраний предмет та населений пункт або ж вказати, що хочете складати НМТ під час додаткової сесії.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ-2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ-2023 триватиме до 3 травня.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.