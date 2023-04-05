Підтвердженням реєстрації є Сертифікат. Його вступник має сформувати у своєму персональному кабінеті у разі підтвердження регіональним центром реєстрації вступника для участі в НМТ.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Як дізнатися, чи реєстрація на НМТ-2023 була успішною

Ця функція стане доступною не пізніше ніж через 7 днів із дня надсилання інформації на обробку.

Кожен зареєстрований учасник отримає на сайті УЦОЯО свою власну інформаційну сторінку – основний канал комунікації Центру з абітурієнтом. Там ви зможете дізнатися таку інформацію:

Щоби зайти на інформаційну сторінку, потрібні номер та PIN-код, вказані в сертифікаті, який ви сформуєте під час реєстрації.

Читайте Календар проведення НМТ-2023: основні дати

Вступна кампанія – 2023: коротко