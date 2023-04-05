Подтверждением регистрации является Сертификат. Его абитуриент должен сформировать в своем персональном кабинете в случае подтверждения региональным центром регистрации абитуриента для участия в НМТ.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Как узнать, была ли регистрация на НМТ-2023 успешной

Эта функция станет доступна не позднее чем через 7 дней со дня передачи информации на обработку.

Каждый зарегистрированный участник получит на сайте УЦОКО свою информационную страницу – основной канал коммуникации Центра с абитуриентом. Там вы сможете узнать следующую информацию:

Чтобы войти на информационную страницу, нужны номер и PIN-код, указанные в сертификате, который вы сформируете при регистрации.

Читайте Календарь проведения НМТ-2023: основные даты

Вступительная кампания – 2023: кратко