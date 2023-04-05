Тестирование пройдет в две сессии. В 2023 году состоится основная и дополнительная сессия НМТ.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Календарь проведения НМТ-2023: основные даты
Основная сессия НМТ состоится в течение 5 июня – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
Другие важные даты вступительной кампании в 2023 году
- В течение 3 апреля – 3 мая продлится регистрация лиц для участия в основной сессии НМТ;
- до 7 мая зарегистрированные участники и участники смогут в персональном кабинете внести изменения (выбрать другой предмет дополнительного блока или изменить населенный пункт в Украине / за рубежом, в котором хотят составлять НМТ), пишет НУШ;
- с 5 по 12 июня – дополнительный период, во время которого смогут зарегистрироваться лица, которые не смогли по уважительным причинам зарегистрироваться для прохождения НМТ во время основного периода регистрации или регистрировались в основной период, но им отказали в регистрации для участия;
- не позднее чем за 10 календарных дней до начала проведения основной сессии НМТ зарегистрированные участники смогут загрузить со своих персональных страниц приглашение, где будет указана дата, время и место проведения НМТ;
- участники и участницы дополнительной сессии НМТ узнают о дате, времени и месте проведения тестирования не позднее чем за три календарных дня до проведения дополнительной сессии НМТ;
- до 28 июня на персональных страницах участников и участниц будет размещена информация о результатах основной сессии НМТ по шкале 100 – 200 баллов.
- Результаты допсессии появятся к 29 июля.
Календарь НМТ-2023/МОН
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.