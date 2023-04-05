Тестування відбудеться у дві сесії. У 2023 році відбудеться основна та додаткова сесії НМТ.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Календар проведення НМТ-2023: основні дати
Основна сесія НМТ відбудеться протягом 5 червня – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
Інші важливі дати вступної кампанії у 2023 році
- Протягом 3 квітня – 3 травня триватиме реєстрація осіб для участі в основній сесії НМТ;
- до 7 травня зареєстровані учасники й учасниці матимуть змогу в персональному кабінеті внести зміни (вибрати інший предмет додаткового блоку чи змінити населений пункт в Україні / за кордоном, у якому хочуть складати НМТ), пише НУШ;
- з 5 до 12 червня – додатковий період, під час якого зможуть зареєструватися особи, які не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації або які реєструвалися в основний період, але їм відмовили в реєстрації для участі;
- не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку проведення основної сесії НМТ зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх персональних сторінок запрошення, де буде вказано дату, час і місце проведення НМТ;
- учасники й учасниці додаткової сесії НМТ дізнаються про дату, час і місце проведення тестування не пізніше ніж за три календарні дні до проведення додаткової сесії НМТ;
- до 28 червня на персональних сторінках учасників і учасниць розмістять інформацію про результати основної сесії НМТ за шкалою 100 – 200 балів.
- Результати додаткової сесії з'являться до 29 липня.
Календар НМТ-2023 / МОН
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.