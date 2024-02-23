Невдовзі стартує реєстрація на НМТ-2024

Невдовзі розпочнеться реєстрація для участі у національному мультипредметному тесті у 2024 році. Вона передбачає як основний, так і додатковий період.

Так, основна реєстрація вступників стартує вже 14 березня. Триватиме вона до 11 квітня.

Важливо Міносвіти оприлюднило дати реєстрації, складання та отримання результатів НМТ-2024

Коли буде реєстрація на мультитест у 2024 році

Однак ще до 15 квітня зареєстрований учасник мультитесту матиме змогу внести певні зміни до даних у персональному кабінеті. Наприклад, ви хочете змінити предмет на вибір чи населений пункт, у якому має намір проходити тестування.

Також можна буде зареєструватися у додатковий період – протягом 10 – 15 травня. Але це зможуть зробити тільки ті, хто не зміг зареєструватися на НМТ-2024 з поважних причин під час основного періоду. А також ті, хто реєструвався в основний період реєстрації, але отримав відмову.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Зміни можна буде внести до 19 травня.

Графік проведення НМТ-2024 / УЦОЯО

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