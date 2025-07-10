Оприлюднили консолідований рейтинг вишів України – 2025

Оприлюднили щорічний Консолідований рейтинг українських вишів. Він охоплює результати 240 закладів вищої освіти.

Його склала Освіта.ua. Про це інформує 24 Канал.

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Які виші України найкращі у 2025 році

Рейтинг містить 10 тематичних підрейтингів: "Найкращі класичні університети України", "Найкращі технічні виші", "Найкращі аграрні виші", "Найкращі педагогічні виші", "Найкращі медичні виші", "Найкращі мистецькі виші", "Найкращі приватні виші", "Найкращі київські виші", "Найкращі виші регіонів України" і "Найкращі виші областей України".

Для укладання рейтингу ЗВО використали відомі рейтинги університетів країни: "Топ-200 Україна", Scopus, "Бал НМТ на контракт". Кожен із яких використовує важливі критерії оцінювання. Зокрема, враховують сучасні тенденції розвитку вищої освіти, цитованість наукових статей, інформацію про показники середнього бала НМТ вступників. Консолідований рейтинг підсумовує загальні рейтингові місця ЗВО.

Результати Консолідованого рейтингу – 2025 такі:

За результатами Консолідованого рейтингу 2025 року лідером української вищої освіти є Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Виш очолює перелік найкращих університетів країни дев'ятий рік поспіль. Університет також є лідером у підрейтингу класичних вишів нашої держави.

Друге місце отримав Львівський національний університет імені Івана Франка.

Третє місце посів Національний університет "Львівська політехніка". Його також визнали найкращим технічним ЗВО України.

На четвертій сходинці рейтингу розташувався Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

П'яте місце серед найкращих вишів 2025 року належить Харківському національному університету імені Каразіна.

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Перелік найкращих аграрних університетів очолив Національний університет біоресурсів і природокористування.

З-посеред педагогічних закладів найкращим у рейтингу є Тернопільський національний педагогічний університет імені Гнатюка.

Найкращий медичний виш України – Національний медичний університет імені Богомольця.

Лідером з-посеред мистецьких закладів України визнали Київський національний університет культури і мистецтв.

Серед приватних ЗВО найкращі показники цьогоріч продемонструвала Міжрегіональна Академія управління персоналом.

Найкращим закладом освіти Західного регіону визнали Львівський національний університет імені Франка, Південного – Одеський національний університет імені Мечникова, Північного – Сумський державний університет, Східного – Харківський національний університет ім. Каразіна, Центрального регіону – Дніпровський національний університет імені Гончара.

Загалом у першій двадцятці Консолідованого рейтингу 2025 року представлені виші з одинадцяти міст України: Києва, Львова, Харкова, Івано-Франківська, Чернівців, Одеси, Ужгорода, Дніпра, Тернополя, Сум і Луцька.