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Освіта Освіта в Україні Ці 100 українських вишів стали найпопулярнішими серед вступників 2026 року
4 серпня, 13:49
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Ці 100 українських вишів стали найпопулярнішими серед вступників 2026 року

Марія Волошин

В Україні триває вступна кампанія 2026 року. Вже завершилось приймання заяв від абітурієнтів до вишів.

За даними інформаційної системи "Вступ.ОСВІТА.UA", що розміщує рейтингові списки абітурієнтів, до вишів станом на 3 серпня подали понад 1 мільйон 640 тисяч заяв.

Які виші стали найпопулярнішими у 2026 році 

Понад 1 мільйон 270 тисяч заяв подали абітурієнти, які вступають після 11 класів для здобуття рівнів бакалавра та медичного магістра за всіма формами навчання.

Цьогорічними лідерами за кількістю заяв від абітурієнтів є Національний університет "Львівська політехніка" та Львівський національний університет імені Франка.

Наступні три місця зайняли київські виші. Третя позиція – у Київського політехнічного інституту імені Сікорського. Четверте місце має Київський національний університет ім. Шевченка, а п'яте – Державний торговельно-економічний університет.

100 найпопулярніших вишів за кількістю заяв від абітурієнтів такі:

Заклад вищої освіти Регіон Кількість заяв
1 Національний університет "Львівська політехніка" Львівська область 69165
2 Львівський національний університет імені Івана Франка Львівська область 53469
3 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» м. Київ 43376
4 Київський національний університет імені Тараса Шевченка м. Київ 38123
5 Державний торговельно-економічний університет м. Київ 29632
6 Карпатський національний університет імені Василя Стефаника Івано-Франківська область 28604
7 Київський університет інтелектуальної власності та права м. Київ 26805
8 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Чернівецька область 26680
9 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана м. Київ 25208
10 Луцький національний технічний університет Волинська область 23868
11 Національний університет "Одеська юридична академія" Одеська область 20991
12 Національний університет біоресурсів і природокористування України м. Київ 20813
13 Ужгородський національний університет Закарпатська область 20304
14 Західноукраїнський національний університет Тернопільська область 19405
15 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Харківська область 19273
16 Волинський національний університет імені Лесі Українки Волинська область 17893
17 Міжнародний університет Одеська область 16727
18 Вінницький національний технічний університет Вінницька область 16611
19 Національний університет "Києво-Могилянська академія" м. Київ 16147
20 Національний лісотехнічний університет України Львівська область 15401
21 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" Полтавська область 14868
22 Національний університет «Київський авіаційний інститут» м. Київ 14767
23 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького Львівська область 13592
24 Київський столичний університет імені Бориса Грінченка м. Київ 13012
25 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Івано-Франківська область 13006
26 Житомирська політехніка Житомирська область 12379
27 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" Харківська область 12320
28 Національний університет водного господарства та природокористування Рівненська область 12170
29 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Дніпропетровська область 11562
30 Київський національний університет будівництва і архітектури м. Київ 11341
31 Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" Дніпропетровська область 11063
32 Хмельницький національний університет Хмельницька область 11037
33 Національний університет "Одеська політехніка" Одеська область 10952
34 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Одеська область 10748
35 Національний транспортний університет м. Київ 10523
36 Український державний університет імені Михайла Драгоманова м. Київ 9760
37 Вінницький національний аграрний університет Вінницька область 9198
38 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Черкаська область 9116
39 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова Вінницька область 9041
40 Український державний університет науки і технологій Дніпропетровська область 8849
41 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Вінницька область 8494
42 Національний медичний університет імені О. О. Богомольця м. Київ 8479
43 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Тернопільська область 8479
44 Одеський національний економічний університет Одеська область 8043
45 Донецький національний університет імені Василя Стуса Вінницька область 7938
46 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харківська область 7585
47 Івано-Франківський національний медичний університет Івано-Франківська область 7514
48 Університет митної справи та фінансів Дніпропетровська область 7228
49 Тернопiльський національний медичний університет iменi I. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України Тернопільська область 7171
50 Одеський національний морський університет Одеська область 6948
51 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Львівська область 6892
52 Київський національний університет технологій та дизайну м. Київ 6847
53 Київський національний лінгвістичний університет м. Київ 6831
54 Полтавський державний аграрний університет Полтавська область 6824
55 Черкаський державний технологічний університет Черкаська область 6785
56 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Тернопільська область 6626
57 Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова Харківська область 6399
58 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Харківська область 6319
59 Уманський національний університет Черкаська область 6197
60 Рівненський державний гуманітарний університет Рівненська область 6104
61 Запорізький національний університет Запорізька область 6014
62 Поліський національний університет Житомирська область 6011
63 Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій м. Київ 5920
64 Сумський державний університет Сумська область 5918
65 Національний університет "Чернігівська політехніка" Чернігівська область 5868
66 Харківський національний університет радіоелектроніки Харківська область 5844
67 Буковинський державний медичний університет Чернівецька область 5566
68 Житомирський державний університет імені Івана Франка Житомирська область 5359
69 Харківський національний автомобільно-дорожній університет Харківська область 5270
70 Національний університет "Запорізька політехніка" Запорізька область 5227
71 Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського Львівська область 5191
72 Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету Вінницька область 5186
73 Національний університет харчових технологій м. Київ 4909
74 Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Полтавська область 4881
75 Університет Короля Данила Івано-Франківська область 4613
76 Державний біотехнологічний університет Харківська область 4608
77 Харківський національний медичний університет Харківська область 4560
78 Львівський торговельно-економічний університет Львівська область 4542
79 Білоцерківський національний аграрний університет Київська область 4513
80 Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут" Харківська область 4476
81 Одеський національний медичний університет Одеська область 4475
82 Дніпровський державний аграрно-економічний університет Дніпропетровська область 4402
83 Центральноукраїнський національний технічний університет Кіровоградська область 4231
84 Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди Харківська область 4155
85 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Полтавська область 4152
86 Одеський національний технологічний університет Одеська область 4063
87 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Хмельницька область 4045
88 Чорноморський національний університет імені Петра Могили Миколаївська область 4019
89 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського Одеська область 3999
90 Національний університет "Острозька академія" Рівненська область 3992
91 Сумський національний аграрний університет Сумська область 3858
92 Державний податковий університет Київська область 3838
93 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Миколаївська область 3812
94 Національний університет фізичного виховання і спорту України м. Київ 3741
95 Миколаївський національний аграрний університет Миколаївська область 3720
96 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Львівська область 3716
97 Київський національний університет культури і мистецтв м. Київ 3678
98 Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка Кіровоградська область 3650
99 Полтавський державний медичний університет Полтавська область 3557
100 Національна академія внутрішніх справ м. Київ 3336

Раніше ми розповідали, чи надаватимуть вступникам до вишів гранти на навчання цьогоріч.

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