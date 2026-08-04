Ці 100 українських вишів стали найпопулярнішими серед вступників 2026 року
В Україні триває вступна кампанія 2026 року. Вже завершилось приймання заяв від абітурієнтів до вишів.
За даними інформаційної системи "Вступ.ОСВІТА.UA", що розміщує рейтингові списки абітурієнтів, до вишів станом на 3 серпня подали понад 1 мільйон 640 тисяч заяв.
Які виші стали найпопулярнішими у 2026 році
Понад 1 мільйон 270 тисяч заяв подали абітурієнти, які вступають після 11 класів для здобуття рівнів бакалавра та медичного магістра за всіма формами навчання.
Цьогорічними лідерами за кількістю заяв від абітурієнтів є Національний університет "Львівська політехніка" та Львівський національний університет імені Франка.
Наступні три місця зайняли київські виші. Третя позиція – у Київського політехнічного інституту імені Сікорського. Четверте місце має Київський національний університет ім. Шевченка, а п'яте – Державний торговельно-економічний університет.
100 найпопулярніших вишів за кількістю заяв від абітурієнтів такі:
|№
|Заклад вищої освіти
|Регіон
|Кількість заяв
|1
|Національний університет "Львівська політехніка"
|Львівська область
|69165
|2
|Львівський національний університет імені Івана Франка
|Львівська область
|53469
|3
|Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
|м. Київ
|43376
|4
|Київський національний університет імені Тараса Шевченка
|м. Київ
|38123
|5
|Державний торговельно-економічний університет
|м. Київ
|29632
|6
|Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
|Івано-Франківська область
|28604
|7
|Київський університет інтелектуальної власності та права
|м. Київ
|26805
|8
|Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
|Чернівецька область
|26680
|9
|Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
|м. Київ
|25208
|10
|Луцький національний технічний університет
|Волинська область
|23868
|11
|Національний університет "Одеська юридична академія"
|Одеська область
|20991
|12
|Національний університет біоресурсів і природокористування України
|м. Київ
|20813
|13
|Ужгородський національний університет
|Закарпатська область
|20304
|14
|Західноукраїнський національний університет
|Тернопільська область
|19405
|15
|Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
|Харківська область
|19273
|16
|Волинський національний університет імені Лесі Українки
|Волинська область
|17893
|17
|Міжнародний університет
|Одеська область
|16727
|18
|Вінницький національний технічний університет
|Вінницька область
|16611
|19
|Національний університет "Києво-Могилянська академія"
|м. Київ
|16147
|20
|Національний лісотехнічний університет України
|Львівська область
|15401
|21
|Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
|Полтавська область
|14868
|22
|Національний університет «Київський авіаційний інститут»
|м. Київ
|14767
|23
|Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького
|Львівська область
|13592
|24
|Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
|м. Київ
|13012
|25
|Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
|Івано-Франківська область
|13006
|26
|Житомирська політехніка
|Житомирська область
|12379
|27
|Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
|Харківська область
|12320
|28
|Національний університет водного господарства та природокористування
|Рівненська область
|12170
|29
|Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
|Дніпропетровська область
|11562
|30
|Київський національний університет будівництва і архітектури
|м. Київ
|11341
|31
|Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
|Дніпропетровська область
|11063
|32
|Хмельницький національний університет
|Хмельницька область
|11037
|33
|Національний університет "Одеська політехніка"
|Одеська область
|10952
|34
|Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
|Одеська область
|10748
|35
|Національний транспортний університет
|м. Київ
|10523
|36
|Український державний університет імені Михайла Драгоманова
|м. Київ
|9760
|37
|Вінницький національний аграрний університет
|Вінницька область
|9198
|38
|Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
|Черкаська область
|9116
|39
|Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
|Вінницька область
|9041
|40
|Український державний університет науки і технологій
|Дніпропетровська область
|8849
|41
|Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
|Вінницька область
|8494
|42
|Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
|м. Київ
|8479
|43
|Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
|Тернопільська область
|8479
|44
|Одеський національний економічний університет
|Одеська область
|8043
|45
|Донецький національний університет імені Василя Стуса
|Вінницька область
|7938
|46
|Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
|Харківська область
|7585
|47
|Івано-Франківський національний медичний університет
|Івано-Франківська область
|7514
|48
|Університет митної справи та фінансів
|Дніпропетровська область
|7228
|49
|Тернопiльський національний медичний університет iменi I. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України
|Тернопільська область
|7171
|50
|Одеський національний морський університет
|Одеська область
|6948
|51
|Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
|Львівська область
|6892
|52
|Київський національний університет технологій та дизайну
|м. Київ
|6847
|53
|Київський національний лінгвістичний університет
|м. Київ
|6831
|54
|Полтавський державний аграрний університет
|Полтавська область
|6824
|55
|Черкаський державний технологічний університет
|Черкаська область
|6785
|56
|Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
|Тернопільська область
|6626
|57
|Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
|Харківська область
|6399
|58
|Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
|Харківська область
|6319
|59
|Уманський національний університет
|Черкаська область
|6197
|60
|Рівненський державний гуманітарний університет
|Рівненська область
|6104
|61
|Запорізький національний університет
|Запорізька область
|6014
|62
|Поліський національний університет
|Житомирська область
|6011
|63
|Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
|м. Київ
|5920
|64
|Сумський державний університет
|Сумська область
|5918
|65
|Національний університет "Чернігівська політехніка"
|Чернігівська область
|5868
|66
|Харківський національний університет радіоелектроніки
|Харківська область
|5844
|67
|Буковинський державний медичний університет
|Чернівецька область
|5566
|68
|Житомирський державний університет імені Івана Франка
|Житомирська область
|5359
|69
|Харківський національний автомобільно-дорожній університет
|Харківська область
|5270
|70
|Національний університет "Запорізька політехніка"
|Запорізька область
|5227
|71
|Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
|Львівська область
|5191
|72
|Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету
|Вінницька область
|5186
|73
|Національний університет харчових технологій
|м. Київ
|4909
|74
|Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
|Полтавська область
|4881
|75
|Університет Короля Данила
|Івано-Франківська область
|4613
|76
|Державний біотехнологічний університет
|Харківська область
|4608
|77
|Харківський національний медичний університет
|Харківська область
|4560
|78
|Львівський торговельно-економічний університет
|Львівська область
|4542
|79
|Білоцерківський національний аграрний університет
|Київська область
|4513
|80
|Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут"
|Харківська область
|4476
|81
|Одеський національний медичний університет
|Одеська область
|4475
|82
|Дніпровський державний аграрно-економічний університет
|Дніпропетровська область
|4402
|83
|Центральноукраїнський національний технічний університет
|Кіровоградська область
|4231
|84
|Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
|Харківська область
|4155
|85
|Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
|Полтавська область
|4152
|86
|Одеський національний технологічний університет
|Одеська область
|4063
|87
|Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
|Хмельницька область
|4045
|88
|Чорноморський національний університет імені Петра Могили
|Миколаївська область
|4019
|89
|Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
|Одеська область
|3999
|90
|Національний університет "Острозька академія"
|Рівненська область
|3992
|91
|Сумський національний аграрний університет
|Сумська область
|3858
|92
|Державний податковий університет
|Київська область
|3838
|93
|Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
|Миколаївська область
|3812
|94
|Національний університет фізичного виховання і спорту України
|м. Київ
|3741
|95
|Миколаївський національний аграрний університет
|Миколаївська область
|3720
|96
|Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
|Львівська область
|3716
|97
|Київський національний університет культури і мистецтв
|м. Київ
|3678
|98
|Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
|Кіровоградська область
|3650
|99
|Полтавський державний медичний університет
|Полтавська область
|3557
|100
|Національна академія внутрішніх справ
|м. Київ
|3336
Раніше ми розповідали, чи надаватимуть вступникам до вишів гранти на навчання цьогоріч.