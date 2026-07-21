Що відомо про рейтинг
У рейтингу найкращих мистецьких ЗВО України розмістили 10 закладів вищої освіти – лідерів серед цієї категорії університетів.
Традиційно для укладання Консолідованого рейтингу вишів України використали відомі рейтинги університетів країни: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал НМТ на контракт". Кожен із них використовує важливі критерії оцінювання.
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Які найкращі мистецькі виші в Україні 2026 року
Мистецькі виші у рейтингу цьогоріч розташувалися так:
Київський національний університет культури і мистецтв;
Львівська національна академія мистецтв;
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури;
Національна музична академія України;
Харківський національний університет мистецтв імені Котляревського;
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого;
Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука;
Харківська державна академія дизайну і мистецтв;
Київський університет культури;
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.
Які виші стали лідерами загального рейтингу
Консолідований рейтинг українських вишів 2026 року охоплює результати 240 ЗВО України.
Лідером є Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Друге місце зайняв Львівський національний університет імені Івана Франка.
Третє – Національний університет "Львівська політехніка".