Що відомо про рейтинг

У рейтингу найкращих мистецьких ЗВО України розмістили 10 закладів вищої освіти – лідерів серед цієї категорії університетів.

Традиційно для укладання Консолідованого рейтингу вишів України використали відомі рейтинги університетів країни: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал НМТ на контракт". Кожен із них використовує важливі критерії оцінювання.

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Які найкращі мистецькі виші в Україні 2026 року

Мистецькі виші у рейтингу цьогоріч розташувалися так:

Київський національний університет культури і мистецтв; Львівська національна академія мистецтв; Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури; Національна музична академія України; Харківський національний університет мистецтв імені Котляревського; Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого; Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука; Харківська державна академія дизайну і мистецтв; Київський університет культури; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.

Які виші стали лідерами загального рейтингу

Консолідований рейтинг українських вишів 2026 року охоплює результати 240 ЗВО України.

Лідером є Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Друге місце зайняв Львівський національний університет імені Івана Франка.

Третє – Національний університет "Львівська політехніка".