Эти вузы художественного профиля стали лучшими в Украине в 2026 году

Что известно о рейтинге

В рейтинг лучших художественных вузов Украины вошли 10 высших учебных заведений – лидеров среди университетов этой категории.

Традиционно для составления консолидированного рейтинга вузов Украины использовались известные рейтинги университетов страны: "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Балл НМТ на контракт". Каждый из них использует важные критерии оценки.

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Какие художественные вузы Украины являются лучшими в 2026 году

Художественные вузы в рейтинге в этом году расположились следующим образом:

Киевский национальный университет культуры и искусств; Львовская национальная академия искусств; Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры; Национальная музыкальная академия Украины; Харьковский национальный университет искусств имени Котляревского; Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого; Киевская государственная академия декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука; Харьковская государственная академия дизайна и искусств; Киевский университет культуры; Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств.

Какие вузы стали лидерами общего рейтинга

Консолидированный рейтинг украинских вузов 2026 года охватывает результаты 240 высших учебных заведений Украины.

Лидером является Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Второе место занял Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Третье – Национальный университет "Львовская политехника".