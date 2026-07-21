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Освіта Освіта в Україні Ці мистецькі виші стали найкращими в Україні у 2026 році
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Ці мистецькі виші стали найкращими в Україні у 2026 році

Марія Волошин
Найкращі мистецькі виші України
Найкращі мистецькі виші України / Фото: КНУКіМ

У нашій державі визначили найкращі ммстецькі заклади вищої освіти 2026 року. У рейтингу – десять вишів.

Про це повідомляє інформаційний ресурс "Освіта.ua". Ці виші загалом посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу ЗВО України 2026 року.

Що відомо про рейтинг

У рейтингу найкращих мистецьких ЗВО України розмістили 10 закладів вищої освіти – лідерів серед цієї категорії університетів.

Традиційно для укладання Консолідованого рейтингу вишів України використали відомі рейтинги університетів країни: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал НМТ на контракт". Кожен із них використовує важливі критерії оцінювання.

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Які найкращі мистецькі виші в Україні 2026 року

Мистецькі виші у рейтингу цьогоріч розташувалися так:

  1. Київський національний університет культури і мистецтв;

  2. Львівська національна академія мистецтв;

  3. Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури;

  4. Національна музична академія України;

  5. Харківський національний університет мистецтв імені Котляревського;

  6. Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого;

  7. Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука;

  8. Харківська державна академія дизайну і мистецтв;

  9. Київський університет культури;

  10. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.

Які виші стали лідерами загального рейтингу

Консолідований рейтинг українських вишів 2026 року охоплює результати 240 ЗВО України.

Лідером є Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Друге місце зайняв Львівський національний університет імені Івана Франка.

Третє – Національний університет "Львівська політехніка".