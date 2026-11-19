Опублікували результати міжнародного рейтингу найкращих вишів Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings 2027. Він оцінює проведення міждисциплінарних наукових досліджень.

Про це інформують на сайті Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings.

Як розташувалися у рейтингу українські виші?

Цей рейтинг охоплює 1 058 закладів освіти зі 102 країн.

Лідером серед 24 представлених українських університетів став Сумський державний університет.

Українські університети у світовому рейтингу

Університет Місце в рейтингу Сумський державний університет 501‒600 Луцький національний технічний університет 601‒800 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 601‒800 Сумський національний аграрний університет 601‒800 Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 601‒800 Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця 801‒1000 Львівський національний університет ім. І. Франка 801‒1000 Київський національний університет будівництва та архітектури 801‒1000 Національний університет «Львівська політехніка» 801‒1000 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 801‒1000 Національний університет «Київський авіаційний інститут» 801‒1000 Національний університет харчових технологій 801‒1000 Національний університет біоресурсів і природокористування України 801‒1000 Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова 801‒1000 Карпатський національний університет імені Василя Стефаника 801‒1000 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 801‒1000 Західноукраїнський національний університет 801‒1000 Харківський національний університет радіоелектроніки 1001+ Хмельницький національний університет 1001+ Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 1001+ Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 1001+ Ужгородський національний університет 1001+ Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 1001+ Державний університет «Житомирська політехніка» 1001+

Що відомо про цей рейтинг?

Рейтинг Times Higher Education Interdisciplinary Science оцінює здатність закладів вищої освіти здійснювати міждисциплінарні наукові дослідження. Тобто наскільки виш уміє об’єднувати різні науки для розв’язання наукових і практичних проблем. Рейтинг враховує такі показники:

ресурси — наскільки добре фінансуються дослідження;

процеси — інфраструктура для спільної роботи дослідників;

результати — якість і вплив наукових досліджень.

Раніше освітній портал Education.ua оприлюднив щорічний рейтинг закладів вищої освіти України. Він сформований за результатами вступної кампанії, а також показниками наукової, дослідницької та освітньо-педагогічної діяльності університетів.