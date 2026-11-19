Рейтинг українських університетів 2027 / фото вишу
Опублікували результати міжнародного рейтингу найкращих вишів Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings 2027. Він оцінює проведення міждисциплінарних наукових досліджень.
Про це інформують на сайті Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings.
Як розташувалися у рейтингу українські виші?
Цей рейтинг охоплює 1 058 закладів освіти зі 102 країн.
Лідером серед 24 представлених українських університетів став Сумський державний університет.
Українські університети у світовому рейтингу
|Університет
|Місце в рейтингу
|Сумський державний університет
|501‒600
|Луцький національний технічний університет
|
601‒800
|Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
|601‒800
|Сумський національний аграрний університет
|601‒800
|Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
|601‒800
|Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця
|801‒1000
|Львівський національний університет ім. І. Франка
|
801‒1000
|Київський національний університет будівництва та архітектури
|
801‒1000
|Національний університет «Львівська політехніка»
|801‒1000
|Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
|801‒1000
|Національний університет «Київський авіаційний інститут»
|801‒1000
|Національний університет харчових технологій
|801‒1000
|Національний університет біоресурсів і природокористування України
|801‒1000
|Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
|801‒1000
|Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
|801‒1000
|Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
|801‒1000
|Західноукраїнський національний університет
|801‒1000
|Харківський національний університет радіоелектроніки
|
1001+
|Хмельницький національний університет
|1001+
|Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
|1001+
|Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
|1001+
|Ужгородський національний університет
|1001+
|Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
|1001+
|Державний університет «Житомирська політехніка»
|1001+
Що відомо про цей рейтинг?
Рейтинг Times Higher Education Interdisciplinary Science оцінює здатність закладів вищої освіти здійснювати міждисциплінарні наукові дослідження. Тобто наскільки виш уміє об’єднувати різні науки для розв’язання наукових і практичних проблем. Рейтинг враховує такі показники:
ресурси — наскільки добре фінансуються дослідження;
процеси — інфраструктура для спільної роботи дослідників;
результати — якість і вплив наукових досліджень.
Раніше освітній портал Education.ua оприлюднив щорічний рейтинг закладів вищої освіти України. Він сформований за результатами вступної кампанії, а також показниками наукової, дослідницької та освітньо-педагогічної діяльності університетів.
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