Рейтинг украинских университетов 2027 года / фото вишу
Опубликованы результаты международного рейтинга лучших вузов Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings 2027. В нем оценивается проведение междисциплинарных научных исследований.
Об этом сообщается на сайте Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings.
Как расположились в рейтинге украинские вузы?
Этот рейтинг охватывает 1 058 учебных заведений из 102 стран.
Лидером среди 24 представленных украинских университетов стал Сумской государственный университет.
Украинские университеты в мировом рейтинге
|Университет
|Место в рейтинге
|Сумской государственный университет
|501‒600
|Луцкий национальный технический университет
|
601‒800
|Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
|601‒800
|Сумский национальный аграрный университет
|601‒800
|Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко
|601‒800
|Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца
|801‒1000
|Львовский национальный университет им. И. Франко
|
801‒1000
|Киевский национальный университет строительства и архитектуры
|
801‒1000
|Национальный университет "Львовская политехника"
|801‒1000
|Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
|801‒1000
|Национальный университет "Киевский авиационный институт"
|801‒1000
|Национальный университет пищевых технологий
|801‒1000
|Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
|801‒1000
|Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. М. Бекетова
|801‒1000
|Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника
|801‒1000
|Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
|801‒1000
|Западноукраинский национальный университет
|801‒1000
|Харьковский национальный университет радиоэлектроники
|
1001+
|Хмельницкий национальный университет
|1001+
|Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка"
|1001+
|Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
|1001+
|Ужгородский национальный университет
|1001+
|Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
|1001+
|Государственный университет "Житомирская политехника"
|1001+
Что известно об этом рейтинге?
Рейтинг Times Higher Education Interdisciplinary Science оценивает способность высших учебных заведений проводить междисциплинарные научные исследования. То есть, насколько вуз умеет объединять различные науки для решения научных и практических проблем. Рейтинг учитывает следующие показатели:
ресурсы – насколько хорошо финансируются исследования;
процессы – инфраструктура для совместной работы исследователей;
результаты – качество и влияние научных исследований.
Ранее образовательный портал Education.ua обнародовал ежегодный рейтинг высших учебных заведений Украины. Он сформирован по результатам вступительной кампании, а также по показателям научной, исследовательской и образовательно-педагогической деятельности университетов.
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