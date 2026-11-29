17 українських університетів потрапили до світового рейтингу QS World University Rankings: Sustainability 2027. У ньому оцінюють внесок вишів у сталий розвиток та їхній вплив на суспільство.

Лідер серед ЗВО України у рейтингу з минулого року не змінився. Про це інформує Education.ua.

Які виші увійшли до рейтингу?

Найвищу позицію серед українських університетів, як і торік, зайняв Сумський державний університет.

Загалом українські ЗВО розташувалися у рейтингу 2027 року так:

Сумський державний університет; Національний університет «Львівська політехніка»; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»; Міжрегіональна академія управління персоналом; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна; Львівський національний університет імені Івана Франка; Київський національний університет ім. Т. Шевченка; Національний університет біоресурсів і природокористування України; Харківський національний університет радіоелектроніки; Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана; Київський національний університет будівництва та архітектури; Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; Сумський національний аграрний університет; Західноукраїнський національний університет; Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича; Державний університет «Житомирська політехніка».

Що відомо про рейтинг?

Рейтинг QS World University Rankings: Sustainability 2027 оцінює виші за реалізацією 17 цілей сталого розвитку ООН. Рейтинг охоплює низку показників, зокрема:

екологічну сталість і дослідження у сфері довкілля;

якість освіти та поширення знань;

внесок у добробут і розвиток суспільства.

Усього до рейтингу 2027 року потрапили понад 2 тисячі університетів з різних країн світу.