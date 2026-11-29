17 українських вишів потрапили до міжнародного рейтингу
17 українських університетів потрапили до світового рейтингу QS World University Rankings: Sustainability 2027. У ньому оцінюють внесок вишів у сталий розвиток та їхній вплив на суспільство.
Лідер серед ЗВО України у рейтингу з минулого року не змінився. Про це інформує Education.ua.
Які виші увійшли до рейтингу?
Найвищу позицію серед українських університетів, як і торік, зайняв Сумський державний університет.
Загалом українські ЗВО розташувалися у рейтингу 2027 року так:
Сумський державний університет;
Національний університет «Львівська політехніка»;
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»;
Міжрегіональна академія управління персоналом;
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна;
Львівський національний університет імені Івана Франка;
Київський національний університет ім. Т. Шевченка;
Національний університет біоресурсів і природокористування України;
Харківський національний університет радіоелектроніки;
Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана;
Київський національний університет будівництва та архітектури;
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова;
Сумський національний аграрний університет;
Західноукраїнський національний університет;
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича;
Державний університет «Житомирська політехніка».
Що відомо про рейтинг?
Рейтинг QS World University Rankings: Sustainability 2027 оцінює виші за реалізацією 17 цілей сталого розвитку ООН. Рейтинг охоплює низку показників, зокрема:
екологічну сталість і дослідження у сфері довкілля;
якість освіти та поширення знань;
внесок у добробут і розвиток суспільства.
Усього до рейтингу 2027 року потрапили понад 2 тисячі університетів з різних країн світу.
Раніше ми розповідали, що 24 українські виші потрапили до світового рейтингу Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings 2027.