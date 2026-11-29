Рейтинг украинских университетов 2026 года / Фото: СумГУ
17 украинских университетов вошли в мировой рейтинг QS World University Rankings: Sustainability 2027. В нем оценивается вклад вузов в устойчивое развитие и их влияние на общество.
Лидер среди вузов Украины в рейтинге с прошлого года не изменился. Об этом сообщает Education.ua.
Какие вузы вошли в рейтинг?
Самую высокую позицию среди украинских университетов, как и в прошлом году, занял Сумской государственный университет.
В целом украинские вузы расположились в рейтинге 2027 года так:
Сумской государственный университет;
Национальный университет "Львовская политехника";
Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им. И. Сикорского";
Межрегиональная академия управления персоналом;
Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";
Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина;
Львовский национальный университет имени Ивана Франка;
Киевский национальный университет им. Т. Шевченко;
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;
Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана;
Киевский национальный университет строительства и архитектуры;
Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. М. Бекетова;
Сумской национальный аграрный университет;
Западноукраинский национальный университет;
Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича;
Государственный университет "Житомирская политехника".
Что известно о рейтинге?
Рейтинг QS World University Rankings: Sustainability 2027 оценивает вузы по реализации 17 целей устойчивого развития ООН. Рейтинг охватывает ряд показателей, в частности:
экологическую устойчивость и исследования в сфере окружающей среды;
качество образования и распространение знаний;
вклад в благосостояние и развитие общества.
Всего в рейтинг 2027 года вошли более 2 тысяч университетов из разных стран мира.
Ранее мы сообщали, что 24 украинских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings 2027.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter