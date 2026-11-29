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Лидер среди вузов Украины в рейтинге с прошлого года не изменился. Об этом сообщает Education.ua.

Какие вузы вошли в рейтинг?

Самую высокую позицию среди украинских университетов, как и в прошлом году, занял Сумской государственный университет.

В целом украинские вузы расположились в рейтинге 2027 года так:

Сумской государственный университет; Национальный университет "Львовская политехника"; Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им. И. Сикорского"; Межрегиональная академия управления персоналом; Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"; Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина; Львовский национальный университет имени Ивана Франка; Киевский национальный университет им. Т. Шевченко; Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины; Харьковский национальный университет радиоэлектроники; Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана; Киевский национальный университет строительства и архитектуры; Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. М. Бекетова; Сумской национальный аграрный университет; Западноукраинский национальный университет; Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича; Государственный университет "Житомирская политехника".

Что известно о рейтинге?

Рейтинг QS World University Rankings: Sustainability 2027 оценивает вузы по реализации 17 целей устойчивого развития ООН. Рейтинг охватывает ряд показателей, в частности:

экологическую устойчивость и исследования в сфере окружающей среды;

качество образования и распространение знаний;

вклад в благосостояние и развитие общества.

Всего в рейтинг 2027 года вошли более 2 тысяч университетов из разных стран мира.