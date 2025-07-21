Оприлюднили перші списки вступників у виші

З 19 липня абітурієнти в Україні можуть подавати заяви на вступ на бакалаврат до вишів. При цьому вже можна переглянути перші списки претендентів на здобуття вищої освіти у цьому році.

Адже інформаційна система "Вступ.ОСВІТА.UA" почала інформування абітурієнтів та всіх зацікавлених осіб про перебіг вступної кампанії 2025 року. Про це інформує Osvita.ua з посиланням на 24 Канал.

До теми Де шукати рейтинговий список вступників до вишів

Де шукати списки вступників у виші?

З 19 липня на сайті інформаційної системи публікують рейтингові списки вступників на всі спеціальності в усіх вишах.

Списки абітурієнтів з конкурсним балом публікують за кожною спеціальністю та оновлюють тричі на добу (вранці, вдень та ввечері).

Окрім конкурсного бала, у рейтингових списках публікують також статуси заяв, результати вступних іспитів, бали сертифікатів НМТ, іншу інформацію, яка потрібна для повного інформування про перебіг вступної кампанії.

Абітурієнти, які тільки планують подавати заяви про вступ, можуть скористатися сервісом пошуку спеціальностей у вишах та знайти спеціальності за певними параметрами.

Окрім того, перед поданням заяв і встановленням пріоритетів вступники можуть ознайомитись з прохідними балами на бюджет та контракт за минулі роки, що дозволить зорієнтуватись щодо шансів на вступ у цьому році.

Зазначимо, що подання заяв триває онлайн через електронні кабінети до 1 серпня.