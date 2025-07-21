Рейтингові списки вступників у ЗВО України публікуватимуть на сайті інформаційної системи Вступ.ОСВІТА.UA, зазначає 24 Канал. Онлайн-платформа діє задля забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вишів та інформування абітурієнтів, їхніх батьків, освітніх експертів та інших про перебіг вступної кампанії.

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Де шукати списки вступників до ЗВО у 2025 році?

Рейтингові списки абітурієнтів публікуватимуть за кожною спеціальністю окремо у період, коли відбувається подання заяв про вступ до вишів та зарахування вступників на навчання. Тобто з 19 липня до 1 серпня.

У рейтингових списках зазначатимуть конкурсні бали, результати вступних іспитів та сертифікатів НМТ, іншу інформацію, потрібну для повного інформування зацікавлених осіб про перебіг вступної кампанії. Дані отримують з Єдиної державної бази з питань освіти та оновлюють щодоби.

Також на сайті розмістили інформацію про всі коледжі та виші нашої держави, в які можна вступати для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра, бакалавра та магістра. Тут є інформація про спеціальності та освітні програми, за якими відбувається підготовка фахівців у цих закладах освіти, контактна інформація, вартість навчання тощо.

Вступники також можуть ознайомитись з прохідними балами на бюджет та контракт за минулі роки, аби оцінити свої шанси на вступ у 2025 році. Система надає статистичні дані вступної кампанії минулих років щодо кожного ЗВО України.