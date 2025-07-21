Рейтинговые списки поступающих в ЗВО Украины будут публиковать на сайте информационной системы Вступ.ОСВИТА.UA, отмечает 24 Канал. Онлайн-платформа действует для обеспечения открытости и прозрачности при проведении приема в вузы и информирования абитуриентов, их родителей, образовательных экспертов и других о ходе вступительной кампании.

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Где искать списки поступающих в ЗВО в 2025 году?

Рейтинговые списки абитуриентов будут публиковать по каждой специальности отдельно в период, когда происходит подача заявлений о поступлении в вузы и зачисление абитуриентов на обучение. То есть с 19 июля по 1 августа.

В рейтинговых списках будут указывать конкурсные баллы, результаты вступительных экзаменов и сертификатов НМТ, другую информацию, нужную для полного информирования заинтересованных лиц о ходе вступительной кампании. Данные получают из Единой государственной базы по вопросам образования и обновляют ежесуточно.

Также на сайте разместили информацию обо всех колледжах и вузах нашего государства, в которые можно поступать для получения степени профессионального младшего бакалавра, бакалавра и магистра. Здесь есть информация о специальностях и образовательных программах, по которым происходит подготовка специалистов в этих учебных заведениях, контактная информация, стоимость обучения и тому подобное.

Поступающие также могут ознакомиться с проходными баллами на бюджет и контракт за прошлые годы, чтобы оценить свои шансы на поступление в 2025 году. Система предоставляет статистические данные вступительной кампании прошлых лет по каждому ЗВО Украины.