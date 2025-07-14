Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Уже обнародовали первые рейтинговые списки поступающих на все специальности во всех колледжах.

Смотрите также Альтернатива поступления в вуз есть: что делать, если не сдал НМТ

Сколько заявлений подали поступающие в колледжи?

Сейчас абитуриенты в колледжи подали более 170 тысяч заявлений по основным и небюджетным конкурсным предложениям.

Списки поступающих в колледжи с конкурсным баллом (при наличии) публикуют по каждой специальности и обновляют ежесуточно.

Данные о конкурсном балле будут обновлять постепенно после сдачи поступающими творческих конкурсов и собеседований в учебных заведениях.

Кроме конкурсного балла, в рейтинговых списках публикуют статусы заявлений, наличие квот, информация о коэффициентах, то есть все, что нужно для полного информирования о ходе вступительной кампании.

Абитуриенты, которые еще не подали заявления о поступлении, могут воспользоваться сервисом поиска специальностей в колледжах и найти специальности по определенным параметрам.

Подача заявлений в колледжи после 9 класса происходит онлайн через электронные кабинеты. Продлится до 18:00 14 июля.

Подача заявлений в колледжи после 11 класса или профтеха также продолжается через е-кабинеты, но сроки подачи зависят от того, на каком основании поступает абитуриент.

Прием заявлений на бюджет и контракт для поступления по собеседованиям и творческим конкурсам продлится до 18:00 26 июля.

Для поступления по сертификатам НМТ/ЗНО заявления будут принимать до 18:00 2 августа.