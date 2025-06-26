Частина учасників НМТ-2025 отримала результати тестування

Частина учасників цьогорічного національного мультитесту вже отримала результати тестування. Мовиться про тих, хто складав іспит у межах основної сесії до 5 червня включно.

Ці вступники можуть дізнатися свої результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

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Де шукати результати НМТ

Інформацію про результати розмістили у персональних кабінетах учасників мультитесту. У вкладці "Результат НМТ-2025" доступна опція формування Інформаційної картки учасника НМТ. Остання необхідна для вступу до вишів України. Учасники цьогорічного тестування також можуть завантажити картку результатів за предметами.

Учасники основних сесій НМТ, які проходили перевірку знань після 5 червня, отримають свої результати в персональних кабінетах до 4 липня.

Якісна освіта – це про дистанційний коледж OPTIMA! Випускників 9 і 11 класів та їхні родини запрошують на безоплатний вебінар, який відбудеться 26 червня о 19:00. Реєстрація – за посиланням. Відповіді на запитання, які турбують потенційних вступників, спілкування зі спікерами та історії успіху студентів – усе це очікує на учасників вебінару. Довіртеся фахівцям, які точно знають, як розпочати кар'єру раніше за однолітків!

В УЦОЯО також наголошують: учасники, які вже отримали результати і яким потрібно подати оригінал документа з результатами НМТ до закордонного вишу, з 4 липня зможуть замовити витяг з відомостей результатів НМТ. Тобто довідку з підписом директора УЦОЯО та печаткою установи. Для вступу до закладів вищої освіти нашої держави цей документ не потрібний.