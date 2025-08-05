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Освіта Освіта в Україні У яких регіонах випускники найкраще склали НМТ у 2025 році
5 серпня, 12:22
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У яких регіонах випускники найкраще склали НМТ у 2025 році

Марія Волошин
Основні тези
  • У 2025 році учасники у Києві, Львівській області та ті, що за кордоном, найкраще склали НМТ, зокрема в категоріях "150+" та "170+" балів.
  • Волинська область продемонструвала високі результати з хімії.
  • Учасники, які виїхали за кордон, краще склали англійську.

Усі сесії національного мультитесту у 2025 році завершилися. Учасниками тестування стали 289 612 осіб.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграмі очільника Освітнього комітету ВРУ Сергія Бабака. Він уточнив, які регіони можуть похизуватися учасниками-відмінниками.

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У яких областях учасники найкраще склали мультитест? 

Нардеп уточнив, що перші місця між собою цьогоріч розділили: 

  • Київ;

  • Львівська область;

  • закордоння.

Вони зазвичай – серед лідерів: як у категоріях "150+" балів, так і в категорії "170+", тобто абсолютних відмінників, 
– уточнив Бабак.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

При цьому зауважив: щоправда, результати з історії – нехарактерні. Так, кількість тих, хто отримав "150+", є вищою у Волинській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях, ніж за кордоном. Не кажучи вже про Київ і Львівщину.

А от англійську знають краще ті, хто виїхав за кордон: 56% отримали бал вищий за 150,
– зазначив очільник Освітнього комітету.

Щодо результатів з хімії: серед лідерів – Волинська область, яка випередила і Київ, і Львів, і закордон. 43,81% там отримали "150+" балів, а 13,33% – "170+".

  • Детальніше про цьогорічну модель тестування, складність завдань, виклики та перспективи НМТ читайте у розмові 24 Каналу з директоркою Українського центру оцінювання якості освіти Тетяною Вакуленко.