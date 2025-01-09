Таких слів ви точно не чули: цікавинки з Закарпатської та Рівненської говірок

Говірок в Україні чимало і часто вони різняться до повного незрозуміння. Звичні літературні слова у говірках звучать по-різному, і значно збагачують живу розмовну мову.

Діалекти та говірки нескінчене джерело вивчення мови. І те, що вони збереглися доводить, що українська мова самобутня багата та цікава. 24 Канал, посилаючись на тікток @_kristina_gotra_, пропонує дізнатися, як говорять на Закарпатті та Рівненщині.

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Як по-різному говорять на Закарпатті та Рівненщині

Блогер та студентка з Ужгорода Крістіна Готра популяризує говірки – незвичну вимову, словниковий запас та доводить, що це цікаво, різноманітно та милозвучно. Разом з подругою вона порівнює, як говорить Закарпаття та Рівненщина – звичні слова звучать незвично.

Словничок дівчат (далі Р – Рівненщина, З – Закарпаття):

говорити: З – казкувати, Р – баяти;

шматочок: З – дараб, Р – гарманок;

дзеркало: З – дивило, Р – люстро;

бюстгальтер: З – цицьколайбик, Р – нацицник;

ганчірка: З – ряндя; Р – гонуча;

вікно: З – оболок, Р – шибка;

разом: З – вракаші, Р – в купку/купно;

погріб: З – пивниця; Р – льох;

картопляне пюре: З – давлені крумплі; Р – товмач;

сковорідка: З – лабош, Р – пательня;

Як говорить Закарпаття та Рівненщина: дивіться відео

Звичні слова побутують у незвичній формі у різних регіонах! Тішить, що і досі збереглося таке мовне різноманіття. Спробуйте і для себе щось узяти!