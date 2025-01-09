Таких слов вы точно не слышали: интересности из Закарпатского и Ровенского говоров
Говоров в Украине немало и часто они различаются до полного непонимания. Привычные литературные слова в говорах звучат по-разному, и значительно обогащают живую разговорную речь.
Диалекты и говоры бесконечный источник изучения языка. И то, что они сохранились доказывает, что украинский язык самобытный богатый и интересный. 24 Канал, ссылаясь на тикток @_kristina_gotra_, предлагает узнать, как говорят на Закарпатье и Ровенской области.
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Как по-разному говорят на Закарпатье и Ровенщине
Блогер и студентка из Ужгорода Кристина Готра популяризирует говоры – необычное произношение, словарный запас и доказывает, что это интересно, разнообразно и благозвучно. Вместе с подругой она сравнивает, как говорит Закарпатье и Ровенская область – привычные слова звучат необычно.
Словарик девушек (далее Р – Ровенская, С – Закарпатье):
говорить: З – "казкувати", Р – "баяти";
кусочек: З – "дараб, Р – "гарманок";
зеркало: З – "дивило", Р – "люстро";
бюстгальтер: С – "цицьколайбик", Р – "нацицник";
тряпка: З – "ряндя"; Р – "гонуча";
окно: З – "оболок", Р – "шибка";
вместе: З – "вракаши", Р – "в кучку/купно";
погреб: З – "пивница"; Р – "льох";
картофельное пюре: З – "давленые крумпли"; Р – "товмач";
сковородка: З – "лабош", Р – "пательня";
Как говорит Закарпатье и Ровенская область: смотрите видео
Привычные слова бытуют в необычной форме в разных регионах! Радует, что до сих пор сохранилось такое языковое многообразие. Попробуйте и для себя что-то взять!