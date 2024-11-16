Ізумруд, брильянт і янтарь: як назвати коштовне каміння українською правильно
Українці доволі часто можуть вживати суржикові слова. Окремі з них навіть не вважають "мовним сміттям".
Тож Освіта 24 (24 Канал) в межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе відсіяти зерно від полови, а суржик – від притаманних нашій мові слів.
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Як називати самоцвіти українською правильно
У вісімдесят восьмій добірці розкажемо, як правильно українською розповідати про коштовне каміння та мінерали. Зокрема, як безпомилково найменовувати ті чи ті самоцвіти рідною мовою.
- Дорогоцінний – коштовний;
- дорогоцінний камінь – самоцвіт.
Цікаво! Сучасні мовознавці радять віддавати перевагу "коштовному камінню" та "самоцвітам", а не "дорогоцінним каменям".
- брильянт – діамант – дорогоцінний камінь, алмаз, штучно огранений і відшліфований;
- янтарь – янтар – бурштин;
Бурштин та вироби з нього / Depositphotos
Також зауважимо, що у словниках ви можете знайти такі слова як "брильянт" та "янтар" як синоніми до "діамант" і "бурштин". Однак сучасні мовознавці радять віддавати перевагу двом останнім.
- жемчужина – перлина;
- гірський хрусталь – гірський кришталь;
- ізумруд, смарагд – коштовний прозорий камінь яскраво-зеленого забарвлення;
Що цікаво, словники подають як синонім до "смарагду" "ізумруд". Все ж радимо віддавати перевагу милозвучному "смарагду".
- алмаз – прозорий, звичайно безбарвний мінерал і коштовний камінь, що блиском і твердістю перевищує всі інші мінерали;
- сапфір – різновид мінералу корунду прозоро-синього або волошково-синього кольору;
- рубін – коштовний камінь червоного кольору;
А от алмаз і сапфір є у нашій мові, хоча вони й можуть здаватися суржиковими.
- лазуріт – лазурит – мінерал темно-синього кольору;
- аквамарін – аквамарин – дорогоцінний камінь блакитнувато-зеленого або блакитного забарвлення;
- лунний камінь – місячний камінь;
- ожерельє – намисто;
Колорите українське намисто / Freepik
- сіяти та сяяти:
- сіяти барвами – грати барвами;
- сіяти світом – блищати;
Цікаво! Українські словники подають слова "сіЯти" і "сяяти" як синоніми. Все ж сучасні мовознавці радять замінити слово "сіяти" залежно від контексту.