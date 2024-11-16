Ізумруд, брильянт і янтарь: як назвати коштовне каміння українською правильно

16 листопада 2024, 16:00
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Автор: Марія Волошин

Українці доволі часто можуть вживати суржикові слова. Окремі з них навіть не вважають "мовним сміттям".

Тож Освіта 24 (24 Канал) в межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе відсіяти зерно від полови, а суржик – від притаманних нашій мові слів. 

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Як називати самоцвіти українською правильно

У вісімдесят восьмій добірці розкажемо, як правильно українською розповідати про коштовне каміння та мінерали. Зокрема, як безпомилково найменовувати ті чи ті самоцвіти рідною мовою. 

  • Дорогоцінний – коштовний;
  • дорогоцінний камінь – самоцвіт.

Цікаво! Сучасні мовознавці радять віддавати перевагу "коштовному камінню" та "самоцвітам", а не "дорогоцінним каменям".

  • брильянт – діамант – дорогоцінний камінь, алмаз, штучно огранений і відшліфований;
  • янтарь – янтар – бурштин;


Бурштин та вироби з нього / Depositphotos

Також зауважимо, що у словниках ви можете знайти такі слова як "брильянт" та "янтар" як синоніми до "діамант" і "бурштин". Однак сучасні мовознавці радять віддавати перевагу двом останнім. 

  • жемчужина – перлина;
  • гірський хрусталь – гірський кришталь;
  • ізумруд, смарагд – коштовний прозорий камінь яскраво-зеленого забарвлення;

Що цікаво, словники подають як синонім до "смарагду" "ізумруд". Все ж радимо віддавати перевагу милозвучному "смарагду". 


Смарагд / Depositphotos

  • алмаз – прозорий, звичайно безбарвний мінерал і коштовний камінь, що блиском і твердістю перевищує всі інші мінерали;
  • сапфір – різновид мінералу корунду прозоро-синього або волошково-синього кольору;
  • рубін – коштовний камінь червоного кольору;


Рубін / Depositphotos

А от алмаз і сапфір є у нашій мові, хоча вони й можуть здаватися суржиковими. 

  • лазуріт – лазурит – мінерал темно-синього кольору;
  • аквамарін – аквамарин – дорогоцінний камінь блакитнувато-зеленого або блакитного забарвлення;
  • лунний камінь – місячний камінь;
  • ожерельє – намисто;


Колорите українське намисто / Freepik

  • сіяти та сяяти:
  • сіяти барвами – грати барвами;
  • сіяти світом – блищати;

Цікаво! Українські словники подають слова "сіЯти" і "сяяти" як синоніми. Все ж сучасні мовознавці радять замінити слово "сіяти" залежно від контексту. 