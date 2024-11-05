Рейтинг найпопулярніших професій 2024 року за результатами вступу до профтехів

Міністерство освіти озвучило найпопулярніші професії, які обрали вступники профтехів у 2024 році. Зауважимо, що в Україні є гостра потреба у робітничих професіях.

24 Канал повідомляє, що МОН оприлюднило дані вступної кампанії до профтехів, яка завершилася у жовтні. Країна гостро потребує фахівців робітничих професій, які потрібні зараз та будуть потрібні для повоєнної відбудови країни.

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Які професії обрали вступники 2024 року

Найпопулярнішими професіями, які обрали цьогорічні абітурієнти, стали кухар, автослюсар, електрогазозварник, кондитер, водій і тракторист. Але згідно з вакансіями на сайтах пошуку роботи, до десяти найпотрібніших на ринку праці України за кількістю входять кухар, водій та слюсар.

Важливо! У 2024 році професійну освіту обрали понад 94 803 тисяч учнів, а загалом розпочали навчання 219 тисяч 438 осіб.

Змінюються тенденції вступу в профтех у 2024 році, де учні демонструють готовність обирати професії, які потрібні бізнесу сьогодні та будуть затребувані в майбутньому.

Обсяг виконання цьогорічного регіонального замовлення становить 92%, що на 4% вище за показник 2023 року (88%). Це демонструє позитивну тенденцію в тому, як заклади адаптуються до потреб локального бізнесу.

Робітничі професії є базою для економіки України, особливо в період відбудови. Наше завдання – донести до молоді, наскільки важливою її роль у цьому процесі. Нам потрібно пояснити, що професійна освіта – це про свідомий вибір, адже мотивація обирати ці спеціальності має йти не лише від запиту ринку праці, а й від розуміння учнями того, що вони можуть повноцінно реалізуватись та побудувати успішну кар’єру, обравши профтех,

– зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Що ж до показників по регіонах, то лідерами, які отримали найбільше заяв на навчання за регіональним замовленням, є:

Дніпропетровщина – 5423 учні

Львівщина – 4829 учнів

місто Київ – 4526 учнів.

Три регіони отримали найбільше заяв на навчання за державним замовленням:

Харківщина – 809 учнів

Одещина – 435 учнів

Хмельниччина – 426 учнів.

Ми бачимо, як профтех все більше адаптується під запит ринку праці, а саме локального бізнесу та роботодавців. Учні все частіше обирають складні професії, як-от токар або зварник, адже бачать, що на них є попит, а профтехи в регіонах змінюються — стають все більш технологічнішими, з якісною технікою та великою кількістю партнерів серед бізнесу. Статистика щодо найпопулярніших професій це лише підтверджує. Цього року ми матимемо ще +100 оновлених майстерень, які будуть мотивувати більше вступників обрати саме профтех та робітничий фах,

– зазначив заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній.

МОН цього року створило додатковий сайт на початку вступної кампанії, щоб вступникам було зручніше обирати фах та конкретний профтех – Профтех онлайн. За 4 місяці органічний трафік на сайт становив 72 тисяч переглядів, з них найактивнішими були вступники Львівщини, Києва та Полтавщини.

Крім того, цьогоріч вступники вже вдруге мали змогу подати заяву на вступ онлайн. Такі заяви у 2024 році подало 7261 учень.

Зверніть увагу! ЄС, Польща та Естонія посилюють підтримку професійно-технічної освіти в Україні в межах програми Skils4Recovery.