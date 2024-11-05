24 Канал сообщает, что МОН обнародовало данные вступительной кампании в профтехи, которая завершилась в октябре. Страна остро нуждается в специалистах рабочих профессий, которые нужны сейчас и будут нужны для послевоенного восстановления страны.

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Какие профессии выбрали абитуриенты 2024 года

Самыми популярными профессиями, которые выбрали нынешние абитуриенты, стали повар, автослесарь, электрогазосварщик, кондитер, водитель и тракторист. Но согласно вакансиям на сайтах поиска работы, в десятку самых востребованных на рынке труда Украины по количеству входят повар, водитель и слесарь.

Важно! В 2024 году профессиональное образование выбрали более 94 803 тысяч учеников, а всего начали обучение 219 тысяч 438 человек.

Меняются тенденции поступления в профтех в 2024 году, где ученики демонстрируют готовность выбирать профессии, которые нужны бизнесу сегодня и будут востребованы в будущем.

Объем выполнения нынешнего регионального заказа составляет 92%, что на 4% выше показателя 2023 года (88%). Это демонстрирует положительную тенденцию в том, как заведения адаптируются к потребностям локального бизнеса.

Рабочие профессии являются базой для экономики Украины, особенно в период восстановления. Наша задача – донести до молодежи, насколько важна ее роль в этом процессе. Нам нужно объяснить, что профессиональное образование – это о сознательном выборе, ведь мотивация выбирать эти специальности должна идти не только от запроса рынка труда, но и от понимания учениками того, что они могут полноценно реализоваться и построить успешную карьеру, выбрав профтех,

– отметил министр образования и науки Оксен Лисовой.

Что касается показателей по регионам, то лидерами, которые получили больше всего заявлений на обучение по региональному заказу, являются:

Днепропетровщина – 5423 ученика

Львовщина – 4829 учеников

город Киев – 4526 учеников.

Три региона получили больше всего заявлений на обучение по государственному заказу:

Харьковщина – 809 учеников

Одесская область – 435 учеников

Хмельницкая область – 426 учеников.

Мы видим, как профтех все больше адаптируется под запрос рынка труда, а именно локального бизнеса и работодателей. Ученики все чаще выбирают сложные профессии, например токарь или сварщик, ведь видят, что на них есть спрос, а профтехи в регионах меняются – становятся все более технологичными, с качественной техникой и большим количеством партнеров среди бизнеса. Статистика по самым популярным профессиям это только подтверждает. В этом году мы будем иметь еще +100 обновленных мастерских, которые будут мотивировать больше абитуриентов выбрать именно профтех и рабочую специальность,

– отметил заместитель министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрий Завгородний.

МОН в этом году создало дополнительный сайт в начале вступительной кампании, чтобы поступающим было удобнее выбирать специальность и конкретный профтех – Профтех онлайн. За 4 месяца органический трафик на сайт составил 72 тысяч просмотров, из них самыми активными были поступающие Львовщины, Киева и Полтавщины.

Кроме того, в этом году абитуриенты уже второй раз имели возможность подать заявление на поступление онлайн. Такие заявления в 2024 году подал 7261 ученик.

Обратите внимание! ЕС, Польша и Эстония усиливают поддержку профессионально-технического образования в Украине в рамках программы Skils4Recovery.