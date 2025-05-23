Чи може робочий час педагога дитсадка бути довшим ніж режим роботи закладу

Педагог дитсадка може мати тривалість робочого часу, що перевищує тривалість роботи закладу освіти. За певних умов це можливо.

На цьому наголосили в Міністерстві освіти і науки України. При цьому надали роз'яснення щодо питань оплати праці вихователів та інших педагогічних працівників дошкілля, зазначає 24 Канал.

Дивіться також Працівникам дитсадків збільшили відпустку до 56 днів

Який робочий час педагога дошкілля

Так, педагог дошкілля може мати більший робочий час у разі виконання методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності понад норму педагогічного навантаження поза межами закладу освіти.

При цьому затвердження графіків роботи працівників закладу дошкільної освіти, як і посадових інструкцій та правил внутрішнього трудового розпорядку, входить до повноважень керівника дитсадка.

Зазначимо, що тривалість робочого часу педпрацівників дитсадків на одну тарифну ставку встановлено у статті 26 Закону № 3788-ІХ:

для керівника, вихователя-методиста, соціального педагога, асистента вихователя – 35 годин на тиждень;

для вихователя, практичного психолога та інших педагогічних працівників (музичного керівника, інструктора з фізкультури, вчителя-логопеда, керівника гуртка) – 30 годин на тиждень.

Норма педагогічного навантаження (безпосереднє здійснення освітнього процесу з вихованцями), що є складовою робочого часу педагогічного працівника закладу дошкільної освіти, становить для:

вихователя, інструктора з фізкультури – 25 годин на тиждень;

музичного керівника – 24 години на тиждень;

практичного психолога, вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда – 20 годин на тиждень;

керівника гуртка (студії, секції тощо), вчителя – 18 годин на тиждень.

Раніше ми розповідали, що Україна розпочинає системну трансформацію дошкілля.