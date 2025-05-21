Про це інформує 24 Канал з посиланням на пояснення Міністерства освіти і науки України. Хто може скористатися цим правом і як це зробити, читайте далі.

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Працівникам дитсадків збільшили відпустку

Право на щорічну відпустку тривалістю 56 днів мають керівні, педагогічні, наукові та науково-педагогічні працівники. Зокрема:

директори;

завідувачі;

вихователі;

вихователі-методисти;

інструктори з фізкультури;

практичні психологи;

логопеди;

соціальні педагоги.

У МОН також зауважили, що право на щорічну відпустку тривалістю 56 днів, яка припадає на літо, мають усі працівники незалежно від того, коли їх взяли на роботу.

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До слова, нові правила почали діяти 18 лютого. Якщо працівник пішов у відпустку раніше, то її тривалість залишається такою, як була до впровадження змін. Якщо відпустку надають після 18 лютого, то вона не може мати іншу тривалість, ніж 56 днів, уточнили у відомстві.

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