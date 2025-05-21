Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на объяснение Министерства образования и науки Украины. Кто может воспользоваться этим правом и как это сделать, читайте дальше.

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Работникам детсадов увеличили отпуск

Право на ежегодный отпуск продолжительностью 56 дней имеют руководящие, педагогические, научные и научно-педагогические работники. В частности:

директора;

заведующие;

воспитатели;

воспитатели-методисты;

инструкторы по физкультуре;

практические психологи;

логопеды;

социальные педагоги.

В МОН также отметили, что право на ежегодный отпуск продолжительностью 56 дней, который приходится на лето, имеют все работники независимо от того, когда их взяли на работу.

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К слову, новые правила начали действовать 18 февраля. Если работник ушел в отпуск раньше, то его продолжительность остается такой, как была до внедрения изменений. Если отпуск предоставляют после 18 февраля, то он не может иметь другую продолжительность, чем 56 дней, уточнили в ведомстве.

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