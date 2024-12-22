Хто кому швагро, а хто – зовиця: перевірте, чи знаєте своїх родичів
Часто не знаємо, як правильно називати брата чи сестру дружини /чоловіка. Визначмо родинне коло та примножмо словниковий запас разом.
Коли створюється нова сім'я, з'являються і нові родичі. Як їх називати, щоб розуміти про кого іде мова розповідає 24 Канал.
Дивіться також Більше не дядькаємо і не тіткаємо: як назвати братів і сестер своїх батьків
Як називаються родичі чоловіка та родичі дружини
Щоб не заплутатися у нових родинних зв'язках і не образити когось з родичів, запам'ятайте хто кому ким приходиться.
Подружжя – пара, що перебуває у законному шлюбі.
- Чоловік – чоловік стосовно жінки, з якою він одружився.
- Дружина – жінка стосовно чоловіка, з яким вона одружилась.
Як називаються родичі чоловіка:
- Свекор – батько чоловіка.
- Свекруха – мати чоловіка.
- Дівер – брат чоловіка, а його дружина – діверка чи ятрівка.
- Діверками між собою будуть і дружини братів.
- Зовиця – сестра чоловіка.
Як назвемо родичів дружини:
- Тесть – батько дружини.
- Теща – мати дружини.
- Швагро/шваґер / шурин/шуряк – брат дружини.
- Швагрова – дружина брата дружини.
- Своячка (деколи – свість) – сестра дружини.
- Свояк – чоловік своячки.
- Свояками будуть між собою будуть чоловіки рідних сестер.
З зятем усе складніше. Зять – це і чоловік дочки, і чоловік сестри, і чоловік зовиці.
Невістка – дружина брата, дружина сина для його матері, дружина одного брата стосовно дружини іншого брата. Уживається також замість зовиця, своячка. Однак, у дружину брата можна назвати – братова чи братиха.
Як називаються нові родичі подружжя / Інфографіка libr.dp.ua
Свати – батьки подружжя стосовно один одного.
- Сват – батько одного з подружжя стосовно батьків іншого.
- Сваха (свашка) – мати одного з подружжя стосовно батьків іншого.
Свати / Інфографіка libr.dp.ua
Називайте правильно своїх родичів!