Хто кому швагро, а хто – зовиця: перевірте, чи знаєте своїх родичів

22 грудня 2024, 16:08
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Автор: Олеся Кух

Часто не знаємо, як правильно називати брата чи сестру дружини /чоловіка. Визначмо родинне коло та примножмо словниковий запас разом.

Коли створюється нова сім'я, з'являються і нові родичі. Як їх називати, щоб розуміти про кого іде мова розповідає 24 Канал.

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Як називаються родичі чоловіка та родичі дружини

Щоб не заплутатися у нових родинних зв'язках і не образити когось з родичів, запам'ятайте хто кому ким приходиться.

Подружжя – пара, що перебуває у законному шлюбі.

  • Чоловік – чоловік стосовно жінки, з якою він одружився.
  • Дружина – жінка стосовно чоловіка, з яким вона одружилась.

Як називаються родичі чоловіка:

  • Свекор – батько чоловіка.
  • Свекруха – мати чоловіка.
  • Дівер – брат чоловіка, а його дружина – діверка чи ятрівка.
  • Діверками між собою будуть і дружини братів.
  • Зовиця – сестра чоловіка.

Як назвемо родичів дружини:

  • Тесть – батько дружини.
  • Теща – мати дружини.
  • Швагро/шваґер / шурин/шуряк – брат дружини.
  • Швагрова – дружина брата дружини.
  • Своячка (деколи – свість) – сестра дружини.
  • Свояк – чоловік своячки.
  • Свояками будуть між собою будуть чоловіки рідних сестер.

З зятем усе складніше. Зять  це і чоловік дочки, і чоловік сестри, і чоловік зовиці.

Невістка – дружина брата, дружина сина для його матері, дружина одного брата стосовно дружини іншого брата. Уживається також замість зовиця, своячка. Однак, у дружину брата можна назвати – братова чи братиха.

Як називаються нові родичі подружжя / Інфографіка libr.dp.ua 

Свати – батьки подружжя стосовно один одного.

  • Сват – батько одного з подружжя стосовно батьків іншого.
  • Сваха (свашка) – мати одного з подружжя стосовно батьків іншого.

Свати / Інфографіка libr.dp.ua

Називайте правильно своїх родичів!