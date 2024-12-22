Хто кому швагро, а хто – зовиця: перевірте, чи знаєте своїх родичів

Часто не знаємо, як правильно називати брата чи сестру дружини /чоловіка. Визначмо родинне коло та примножмо словниковий запас разом.

Коли створюється нова сім'я, з'являються і нові родичі. Як їх називати, щоб розуміти про кого іде мова розповідає 24 Канал.

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Як називаються родичі чоловіка та родичі дружини

Щоб не заплутатися у нових родинних зв'язках і не образити когось з родичів, запам'ятайте хто кому ким приходиться.

Подружжя – пара, що перебуває у законному шлюбі.

Чоловік – чоловік стосовно жінки, з якою він одружився.

– чоловік стосовно жінки, з якою він одружився. Дружина – жінка стосовно чоловіка, з яким вона одружилась.

Як називаються родичі чоловіка:

Свекор – батько чоловіка.

– батько чоловіка. Свекруха – мати чоловіка.

– мати чоловіка. Дівер – брат чоловіка, а його дружина – діверка чи ятрівка.

– брат чоловіка, а його дружина – чи Діверками між собою будуть і дружини братів.

між собою будуть і дружини братів. Зовиця – сестра чоловіка.

Як назвемо родичів дружини:

Тесть – батько дружини.

– батько дружини. Теща – мати дружини.

– мати дружини. Швагро/шваґер / шурин/шуряк – брат дружини.

– брат дружини. Швагрова – дружина брата дружини.

– дружина брата дружини. Своячка (деколи – свість ) – сестра дружини.

(деколи – ) – сестра дружини. Свояк – чоловік своячки.

– чоловік своячки. Свояками будуть між собою будуть чоловіки рідних сестер.

З зятем усе складніше. Зять – це і чоловік дочки, і чоловік сестри, і чоловік зовиці.

Невістка – дружина брата, дружина сина для його матері, дружина одного брата стосовно дружини іншого брата. Уживається також замість зовиця, своячка. Однак, у дружину брата можна назвати – братова чи братиха.

Як називаються нові родичі подружжя / Інфографіка libr.dp.ua

Свати – батьки подружжя стосовно один одного.

Сват – батько одного з подружжя стосовно батьків іншого.

батько одного з подружжя стосовно батьків іншого. Сваха (свашка) – мати одного з подружжя стосовно батьків іншого.

Свати / Інфографіка libr.dp.ua

Називайте правильно своїх родичів!