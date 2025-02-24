Роковини чи річниця: як правильно сказати українською

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Однак не досягла своїх цілей через сильний спротив українців.

Сьогодні – 3 роки, як Україна протистоїть агресору в повномасштабній борні. 24 Канал при цьому розповість, як назвати відповідну дату – річницею чи роковинами.

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Річниця чи роковини – як правильно

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів зазначав: календарна дата, коли закінчується ще один рік від початку якоїсь події, в українській мові має два лексичні позначення: роковини й річниця.

У слова "роковини" – давніша традиція вживання в українській мові. Воно наявне в творах таких авторитетних письменників, як Іван Франко, Леся Українка, Михайло Коцюбинський та инші,

– уточнював мовознавець.

І додав, що слово річниця з'явилося пізніше. Його немає в Словнику української мови за редакцією Бориса Грінченка, який у багатьох випадках досі є мірилом українськости того чи того слова.

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Редакторка Ольга Васильєва при цьому зауважила: колись в українській мові були тільки "роковини".

"Річниця" – це полонізм (rocznica), який навіть галичанин Франко не вживав. У старих словниках "річниці" теж немає,

– каже мовознавиця.

І додала, що сама я колись хибно вважала, що роковини — це про сумну дату, а річниця – про всі інші.

За словником "РОКОВИ́НИ – календарна дата, коли закінчується ще один рік від початку якої-небудь події". Тобто будь-якої події. Роковинами можна називати навіть день народження,

– додала Васильєва.

І навела приклад: "Шістнадцять літ таки скінчились! Сьогодні, сьогодні Юзині роковини! Скільки буде гостей, яка буде забава!" (Леся Українка).