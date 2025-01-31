Кілька так званих "репресованих слів" назвав відомий український мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1", зазначає 24 Канал. На сьогодні їх замінили іншомовні відповідники.

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Які українські слова "репресувала" радянська влада

Мовознавець зауважив: пів століття тому було чимало репресованих слів, за вживання яких науковець, перекладач або вчитель могли бути звинувачені у "буржуазному націоналізмі".

Цікаво! Буржуáзний націоналíзм – політичний штамп, а також термін з марксистської фразеології, який означав, зокрема, розділення "робітничого класу" за національністю, расою, етносами чи релігією, аби він не зміг об'єднатися проти "керівного класу".

Авраменко уточнив: "покараними" радянською владою були, зокрема, слова із спортивної галузі – такі як:

руханка;

копанка;

кошиківка.

При цьому вчитель назвав їхні відповідники у сучасній українській мові.

Руханка – гімнастика: від дієслова "рухати" – робити рухи головою, ногами чи руками.

Копанка – футбол: від дієслова "копати", тобто бити ногою.

Кошиківка – баскетбол: утворено від "кошик", у який кидають м'яча.

Лише час покаже, чи повернуть ці слова у широкий вжиток, зауважив Авраменко.

Додамо при цьому, що ці сучасні звиклі всім спортивні лексеми є запозиченнями з англійської мови. Тобто:

футбол – football (Soccer);

баскетбол – basketball;

гімнастика – gymnastics.

Раніше ми розповідали про влучні і колоритні українські відповідники до слова "абсолютно". Чи назвете ви їх – перевірте знання за посиланням.