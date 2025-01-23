Зокрема, й заміняти ними широковживані іншомовні слова. Цікавий приклад навів відомий український мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1", зазначає 24 Канал.

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Як замінити іншомовне слово "абсолютно"

Авраменко зазначив: один науковець сказав: "Якщо забрати у мови фразеологічні звороти, вона втратить колір, смак і принадність".

А й справді: нині мовці зловживають іншомовними словами, а від своїх чомусь відмовляються,

– зауважив він.

І запропонував порівняти, що звучить влучніше та дотепніше: іншомовне слово "абсолютно" чи питомий український фразеологізм-відповідник.

Ось послухайте: абсолютно байдуже – хоч трава не рости,

– навіть один із прикладів мовознавець.

І продовжив:

Є абсолютно все – тільки пташиного молока немає.

Абсолютно не потрібний – як п'яте колесо до воза.

Абсолютно нічого – аж нічого.

Абсолютно все – геть усе, геть-чисто все, усе на світі.



Як замінити слово "абсолютно" українськими відповідниками / скриншот відео

Ну правда ж, наше звучить смачно, колоритно, органічно?

– поцікавився вчитель.

І порадив запам'ятати ці фразеологізми і жонглювати ними на здоров'я.