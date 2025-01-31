Несколько так называемых "репрессированных слов" назвал известный украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1", отмечает 24 Канал. На сегодня их заменили иноязычные соответствия.
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Какие украинские слова "репрессировала" советская власть
Языковед отметил: полвека назад было немало репрессированных слов, за употребление которых ученый, переводчик или учитель могли быть обвинены в "буржуазном национализме".
Интересно! Буржуазный национализм – политический штамп, а также термин из марксистской фразеологии, который означал, в частности, разделение "рабочего класса" по национальности, расе, этносу или религии, чтобы он не смог объединиться против "руководящего класса".
Авраменко уточнил: "наказанными" советской властью были, в частности, слова из спортивной отрасли – такие как:
- руханка;
- копанка;
- кошиківка.
При этом учитель назвал их соответствия в современном украинском языке.
- Руханка – гимнастика: от глагола "рухати" – делать движения головой, ногами или руками.
- Копанка – футбол: от глагола "копати", то есть бить ногой.
- Кошиківка – баскетбол: образовано от "кошик", в которую бросают мяч.
Только время покажет, вернут ли эти слова в широкое употребление, заметил Авраменко.
Добавим при этом, что эти современные привычные всем спортивные лексемы являются заимствованиями из английского языка. То есть:
- футбол – football (Soccer);
- баскетбол – basketball;
- гімнастика – gymnastics.
Ранее мы рассказывали о точных и колоритных украинских соответствиях к слову "абсолютно". Назовете ли вы их – проверьте знания по ссылке.