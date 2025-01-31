Несколько так называемых "репрессированных слов" назвал известный украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1", отмечает 24 Канал. На сегодня их заменили иноязычные соответствия.

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Какие украинские слова "репрессировала" советская власть

Языковед отметил: полвека назад было немало репрессированных слов, за употребление которых ученый, переводчик или учитель могли быть обвинены в "буржуазном национализме".

Интересно! Буржуазный национализм – политический штамп, а также термин из марксистской фразеологии, который означал, в частности, разделение "рабочего класса" по национальности, расе, этносу или религии, чтобы он не смог объединиться против "руководящего класса".

Авраменко уточнил: "наказанными" советской властью были, в частности, слова из спортивной отрасли – такие как:

руханка;

копанка;

кошиківка.

При этом учитель назвал их соответствия в современном украинском языке.

Руханка – гимнастика: от глагола "рухати" – делать движения головой, ногами или руками.

Копанка – футбол: от глагола "копати", то есть бить ногой.

Кошиківка – баскетбол: образовано от "кошик", в которую бросают мяч.

Только время покажет, вернут ли эти слова в широкое употребление, заметил Авраменко.

Добавим при этом, что эти современные привычные всем спортивные лексемы являются заимствованиями из английского языка. То есть:

футбол – football (Soccer);

баскетбол – basketball;

гімнастика – gymnastics.

Ранее мы рассказывали о точных и колоритных украинских соответствиях к слову "абсолютно". Назовете ли вы их – проверьте знания по ссылке.