Знищили окупанти: ведучий радіодиктанту не стримав сліз після щемливого тексту про дім
9 листопада, у День української писемності та мови, українці писали Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. До його написання долучилися наші земляки по всьому світові.
Авторкою тексту цьогорічного Радіодиктанту національної єдності стала українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик. Читала його акторка театру та кіно, Герой України Ада Роговцева.
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Ведучий Роман Коляда не стримав сліз
Після того, як Ада Роговцева прочитала текст радіодиктанту, ведучий Роман Коляда не зміг стримати сліз. Річ у тому, що текст радіодиктанту 2022 називався "Твій дім". Він про омріяну домівку кожного, яка під час війни перетворилася на фортецю. Натомість будинок Коляди під час повномасштабного вторгнення повністю знищили росіяни.
Я ще протримаюся 20 хвилин, а потім піду пореву,
– зізнався ведучий, витираючи сльозу.
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Його підтримала колега, тележурналістка Інна Москвіна. Вона зізналася, що її будинок на Київщині також постраждав через російську навалу.
Ромо, я теж розчулена. Твій дім, я знаю, повністю зруйнований, а мій саме такий, як у тексті: "Пошрамований і беззахисний під час великої біди,
– розповіла Інна.
Де лунав радіодиктант національної єдності – 2022
Радіодиктант – 2022 стартував 9 листопада об 11:00 годині за київським часом. Його можна було почути та побачити на таких платформах:
- Українське радіо та Радіо Культура;
- зайти на сайт Українського радіо;
- увімкнути телеканал Суспільне Культура;
- зайти на фейсбук-сторінку Суспільного та ютуб-канали Українського Радіо та Суспільне Новини;
- у додатку suspilne.radio або Дія.
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Що відомо про Романа Коляду
Він – ведучий передачі "Сьогодні. Вдень".
Народився у 1976 році у Києві.
До 1992 року жив і навчався у селі Коржі Баришівського району Київської області.
У 1992 році вступив до Київської консерваторії, а в 1997 році закінчив її вже як Національну музичну Академію імені Чайковського.
У 1995 – 1996 роках студентом попрацював на УТ-1.
У 1997 році почалося життя у шлюбі і робота на радіо. І те й інше триває досі.
Видав чотири альбоми авторської фортепіанної музики і п'ять збірок віршів. У медіасфері був помічений на студії "Майдан" радіо "Голос Києва", "Радіо-Ера" FM. З 2010 до 2016 року – ведучий радіопроєкту "Український вимір".
Кінець першого і початок нового десятиліття ХХІ століття ознаменувався для нього висвяченням у сан диякона.
Джерело: Українське радіо