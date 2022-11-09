Знищили окупанти: ведучий радіодиктанту не стримав сліз після щемливого тексту про дім

9 листопада, у День української писемності та мови, українці писали Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. До його написання долучилися наші земляки по всьому світові.

Авторкою тексту цьогорічного Радіодиктанту національної єдності стала українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик. Читала його акторка театру та кіно, Герой України Ада Роговцева.

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Ведучий Роман Коляда не стримав сліз

Після того, як Ада Роговцева прочитала текст радіодиктанту, ведучий Роман Коляда не зміг стримати сліз. Річ у тому, що текст радіодиктанту 2022 називався "Твій дім". Він про омріяну домівку кожного, яка під час війни перетворилася на фортецю. Натомість будинок Коляди під час повномасштабного вторгнення повністю знищили росіяни.

Я ще протримаюся 20 хвилин, а потім піду пореву,

– зізнався ведучий, витираючи сльозу.

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Його підтримала колега, тележурналістка Інна Москвіна. Вона зізналася, що її будинок на Київщині також постраждав через російську навалу.

Ромо, я теж розчулена. Твій дім, я знаю, повністю зруйнований, а мій саме такий, як у тексті: "Пошрамований і беззахисний під час великої біди,

– розповіла Інна.

Де лунав радіодиктант національної єдності – 2022

Радіодиктант – 2022 стартував 9 листопада об 11:00 годині за київським часом. Його можна було почути та побачити на таких платформах:

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