Уничтожили оккупанты: ведущий радиодиктанта не сдержал слез после щемящего текста о доме
9 ноября, в День украинской письменности и языка, украинцы писали Всеукраинский радиодиктант национального единства. К его написанию присоединились наши земляки по всему миру.
Автором текста нынешнего Радиодиктанта национального единства стала украинская писательница и режиссер, член Украинского ПЕН Ирина Целик. Читала его актриса театра и кино, Герой Украины Ада Роговцева.
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Ведущий Роман Коляда не сдержал слез
После того, как Ада Роговцева прочла текст радиодиктанта, ведущий Роман Коляда не смог сдержать слез. Дело в том, что текст радиодиктанта 2022 года назывался "Твой дом". Он о желаемом доме каждого, который во время войны превратился в крепость. Дом Коляды во время полномасштабного вторжения полностью уничтожили россияне.
Я еще продержусь 20 минут, а потом пойду пореву,
– признался ведущий, вытирая слезу.
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Его поддержала коллега, тележурналистка Инна Москвина. Она призналась, что ее дом в Киевской области также пострадал из-за российского нашествия.
Рома, я тоже растроганна. Твой дом, я знаю, полностью разрушен, а мой именно такой, как в тексте: "Пошрамован и беззащитен во время великой беды",
– рассказала Инна.
Где раздавался радиодиктант национального единства – 2022
Радиодиктант-2022 стартовал 9 ноября в 11:00 по киевскому времени. Его можно было услышать и увидеть на следующих платформах:
- Украинское радио и Радио Культура ;
- зайти на сайт Украинского радио ;
- включить телеканал Суспільне Культура ;
- зайти на фейсбук-страницу Суспільного и ютуб-каналы Украинского Радио и Суспільне Новости ;
- в приложении suspilne.radio или Дія.
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Что известно о Романе Коляде
Он – ведущий передачи "Сегодня. Днем".
Родился в 1976 году в Киеве.
До 1992 жил и учился в селе Коржи Барышевского района Киевской области.
В 1992 году поступил в Киевскую консерваторию, а в 1997 году окончил ее как Национальную музыкальную Академию имени Чайковского.
В 1995-1996 годах студентом поработал на УТ-1.
В 1997 году началась жизнь в браке и работа по радио. И то и другое продолжается до сих пор.
Выпустил четыре альбома авторской фортепианной музыки и пять сборников стихов. В медиасфере был замечен на студии "Майдан" радио "Голос Киева", "Радио-Эра" FM. С 2010 по 2016 год – ведущий радиопроекта "Украинское измерение".
Конец первого и начало нового десятилетия XXI века ознаменовался для него рукоположением в сан диакона.
Источник: Украинское радио