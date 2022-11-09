Уничтожили оккупанты: ведущий радиодиктанта не сдержал слез после щемящего текста о доме

9 ноября, в День украинской письменности и языка, украинцы писали Всеукраинский радиодиктант национального единства. К его написанию присоединились наши земляки по всему миру.

Автором текста нынешнего Радиодиктанта национального единства стала украинская писательница и режиссер, член Украинского ПЕН Ирина Целик. Читала его актриса театра и кино, Герой Украины Ада Роговцева.

Читайте В Украине провели радиодиктант - 2022: видеотрансляция

Ведущий Роман Коляда не сдержал слез

После того, как Ада Роговцева прочла текст радиодиктанта, ведущий Роман Коляда не смог сдержать слез. Дело в том, что текст радиодиктанта 2022 года назывался "Твой дом". Он о желаемом доме каждого, который во время войны превратился в крепость. Дом Коляды во время полномасштабного вторжения полностью уничтожили россияне.

Я еще продержусь 20 минут, а потом пойду пореву,

– признался ведущий, вытирая слезу.

Роман Коляда не сдержал слез после завершения радиодиктанта: смотрите видео с 40 минуты

Его поддержала коллега, тележурналистка Инна Москвина. Она призналась, что ее дом в Киевской области также пострадал из-за российского нашествия.

Рома, я тоже растроганна. Твой дом, я знаю, полностью разрушен, а мой именно такой, как в тексте: "Пошрамован и беззащитен во время великой беды",

– рассказала Инна.

Где раздавался радиодиктант национального единства – 2022

Радиодиктант-2022 стартовал 9 ноября в 11:00 по киевскому времени. Его можно было услышать и увидеть на следующих платформах:

Важно От мученицы – до оружия и символа: как Россия веками уничтожала украинский язык