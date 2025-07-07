Росіяни пошкодили університет та музичну школу у Запоріжжі
- 7 липня росіяни атакували Запоріжжя.
- Пошкоджені музична школа та університет.
7 липня росіяни знову атакували Запоріжжя. Внаслідок атак постраждали люди та пошкоджена інфраструктура.
Зокрема й освітня. Руйнувань зазнали музична школа і університет, зазначає 24 Канал.
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Росіяни атакували музичну школу та виш у Запоріжжі
Так, 7 липня внаслідок масованого обстрілу пошкоджена одна з музичних шкіл міста, повідомила Секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко. Вона зазначила, що люди шоковані, але, на щастя, постраждалих немає.
Чиновниця також додала, що з вікна кабінету – страшний вигляд на понівечені приватні будинки. У мерії кажуть, що допомагатимуть усім та тримають стрій.
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров також повідомив, що внаслідок обстрілу міста пошкоджений університет. Є влучання у будівлю ЗВО.
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Що відомо про атаку росіян на Запоріжжя 7 липня
- Зранку 7 липня росіяни знову запустили безпілотники по українських містах. Атакував ворог і Запоріжжя.
- Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили ще о 09:29.
- Згодом Іван Федоров повідомив про вибухи в області та роботу ППО.
- Також вранці в області стало відомо про загрозу застосування ворогом балістики.
- За даними Федорова, внаслідок російської атаки постраждали щонайменше 17 людей.