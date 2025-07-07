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7 липня, 14:40
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Росіяни пошкодили університет та музичну школу у Запоріжжі

Марія Волошин
Основні тези

7 липня росіяни знову атакували Запоріжжя. Внаслідок атак постраждали люди та пошкоджена інфраструктура.

Зокрема й освітня. Руйнувань зазнали музична школа і університет, зазначає 24 Канал

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Росіяни атакували музичну школу та виш у Запоріжжі 

Так, 7 липня внаслідок масованого обстрілу пошкоджена одна з музичних шкіл міста, повідомила Секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко. Вона зазначила, що люди шоковані, але, на щастя, постраждалих немає. 

Чиновниця також додала, що з вікна кабінету – страшний вигляд на понівечені приватні будинки. У мерії кажуть, що допомагатимуть усім  та тримають стрій. 

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров також повідомив, що внаслідок обстрілу міста пошкоджений університет. Є влучання у будівлю ЗВО. 

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Що відомо про атаку росіян на Запоріжжя 7 липня

  • Зранку 7 липня росіяни знову запустили безпілотники по українських містах. Атакував ворог і Запоріжжя.
  • Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили ще о 09:29.
  • Згодом Іван Федоров повідомив про вибухи в області та роботу ППО.
  • Також вранці в області стало відомо про загрозу застосування ворогом балістики.
  • За даними Федорова, внаслідок російської атаки постраждали щонайменше 17 людей. 