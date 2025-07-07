Росіяни пошкодили університет та музичну школу у Запоріжжі

7 липня росіяни знову атакували Запоріжжя. Внаслідок атак постраждали люди та пошкоджена інфраструктура.

Зокрема й освітня. Руйнувань зазнали музична школа і університет, зазначає 24 Канал.

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Росіяни атакували музичну школу та виш у Запоріжжі

Так, 7 липня внаслідок масованого обстрілу пошкоджена одна з музичних шкіл міста, повідомила Секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко. Вона зазначила, що люди шоковані, але, на щастя, постраждалих немає.

Чиновниця також додала, що з вікна кабінету – страшний вигляд на понівечені приватні будинки. У мерії кажуть, що допомагатимуть усім та тримають стрій.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров також повідомив, що внаслідок обстрілу міста пошкоджений університет. Є влучання у будівлю ЗВО.

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Що відомо про атаку росіян на Запоріжжя 7 липня