В том числе и образовательная. Разрушениям подверглись музыкальная школа и университет, отмечает 24 Канал.
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Россияне атаковали музыкальную школу и вуз в Запорожье
Так, 7 июля в результате массированного обстрела повреждена одна из музыкальных школ города, сообщила Секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко. Она отметила, что люди шокированы, но, к счастью, пострадавших нет.
Чиновница также добавила, что из окна кабинета – страшный вид на изуродованные частные дома. В мэрии говорят, что будут помогать всем и держат строй.
Глава Запорожской ОГА Иван Федоров также сообщил, что в результате обстрела города поврежден университет. Есть попадание в здание ЗВО.
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Что известно об атаке россиян на Запорожье 7 июля
- Утром 7 июля россияне снова запустили беспилотники по украинским городам. Атаковал враг и Запорожье.
- Воздушную тревогу в Запорожской области объявили еще в 09:29.
- Впоследствии Иван Федоров сообщил о взрывах в области и работе ПВО.
- Также утром в области стало известно об угрозе применения врагом баллистики.
- По данным Федорова, в результате российской атаки пострадали по меньшей мере 17 человек.