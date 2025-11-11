Значний вплив Росії: чому київські школярі спілкуються мовою агресора

У Києві майже чверть (24%) вчителів спілкуються під час уроків російською, ще 40% – під час перерв. Щодо учнів – спілкуються недержавною мовою на уроках 66%, на перервах – 82%.

І лише 18% столичних школярів зазначили, що говорять виключно українською мовою, розповів заступник керівника Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови Сергій Сиротенко. Він представив результати опитування, яке провели Державна служба якості освіти та мовний омбудсмен, інформує 24 Канал.

Яка мовна ситуація у школах України?

Сиротенко при цьому заявив, що Київ можна віднести до зросійщених регіонів України. Всі показники нижчі, ніж по Україні.

Молоде покоління застосовує російську мову навіть частіше ніж їхні батьки. Це ознака серйозного впливу країни-агресора. Через інтернет, соціальні мережі Росія впливає на наших дітей, на формування мовних звичок,

– уточнив він.

Цікаво! У МОН України повідомили, що молодь в Україні щороку демонструє кращі результати щодо володіння українською мовою. Однак кількість тих, хто користується нею в побуті, зменшується.

Якщо порівняти цифри по Україні, то вони значно відрізняються від тих, що у столиці: на уроках російську використовують 40% учнів, на перервах – 52%.

Чому школярі розмовляють російською?

Серед чинників, які на думку опитаних, перешкоджають спілкуванню українською, такі:

мова контенту в інтернеті (35% батьків);

спілкування вдома російською (30% батьків, 81% учителів, 49% учнівства);

недостатній рівень володіння українською (24% учителів, 33% учнівства);

спілкування російською поза межами школи (38% батьків);

відсутність україномовного середовища (10% учителів, 39% учнівства);

упереджене ставлення до української мови (22% учнівства).

До чого закликає мовний омбудсмен?