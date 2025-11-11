Значительное влияние России: почему киевские школьники общаются на языке агрессора

В Киеве почти четверть (24%) учителей общаются во время уроков на русском, еще 40% – во время перерывов. Относительно учеников – общаются на негосударственном языке на уроках 66%, на переменах – 82%.

И только 18% столичных школьников отметили, что говорят исключительно на украинском языке, рассказал заместитель руководителя Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка Сергей Сиротенко. Он представил результаты опроса, который провели Государственная служба качества образования и языковой омбудсмен, информирует 24 Канал.

Смотрите также 82% учеников общаются на русском: в Киеве – угрожающая ситуация в школах

Какая языковая ситуация в школах Украины?

Сиротенко при этом заявил, что Киев можно отнести к обрусевшим регионам Украины. Все показатели ниже, чем по Украине.

Молодое поколение применяет русский язык даже чаще чем их родители. Это признак серьезного влияния страны-агрессора. Через интернет, социальные сети Россия влияет на наших детей, на формирование языковых привычек,

– уточнил он.

Интересно! В МОН Украины сообщили, что молодежь в Украине ежегодно демонстрирует лучшие результаты по владению украинским языком. Однако количество тех, кто пользуется им в быту, уменьшается.

Если сравнить цифры по Украине, то они значительно отличаются от тех, что в столице: на уроках русский используют 40% учеников, на переменах – 52%.

Смотрите также Молодежь все меньше пользуется украинским языком в быту, – МОН

Почему школьники разговаривают на русском?

Среди факторов, которые по мнению опрошенных, препятствуют общению на украинском, такие:

язык контента в интернете (35% родителей);

общение дома на русском (30% родителей, 81% учителей, 49% ученичества);

недостаточный уровень владения украинским (24% учителей, 33% учеников);

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

общение на русском вне школы (38% родителей);

отсутствие украиноязычной среды (10% учителей, 39% ученичества);

предвзятое отношение к украинскому языку (22% ученичества).

Смотрите также Языковой омбудсмен призвала лишить русский язык особой защиты в Украине

К чему призывает языковой омбудсмен?