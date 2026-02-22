Що таке "розмай" з пісні "Гай, зелений гай" Яремчука: знаєте його значення

Є слова, що пахнуть весною й зеленим гаям, навіть коли їх вимовляєш серед зими. І особливо щемно і по-особливому вони звучать у піснях.

Який образ несе слово "розмай" у відомій пісні, розповідаємо з посиланням на Slovnyk.me.

Що означає "розмай" з відомої пісні?

Пісня "Гай, зелений гай" Назарія Яремчука – один із символів української народної естради, у якому поетично описано красу природи й внутрішні переживання ліричного героя. У тексті звучить слово "розмай", яке може бути незрозумілим для сучасного слухача, оскільки не є частим у повсякденній мові.

Словники тлумачать слово "розмай" – як щось розлоге, буйно розквітле, зелене: ліс, гай, поле, що кипить життям і рослинністю. Слово слов’янського походження та часто трапляється в народних піснях, думах та поезії. Воно використовується як метафора природного простору, що символізує свободу, радість, достаток і незайману красу:

"Краще йди в темний гай, у зелений розмай, Або в поле, де вітер гуляє, На дозвіллі із лихом собі розмовляй". (Леся Українка).

Інше значення слова "розмай" – чарівне зілля або рослину, що має магічну силу кохання або використовується для врочистих обрядів, але це значення є архаїчним і мало поширеним.

"Іди, доню, до гаю,

Копай зілля розмаю.

Я розмаю не знаю,

Хіба людей спитаю". (з народної пісні)

У пісні "Гай, зелений гай" слово "розмай" використано саме в значенні буйної зелені, розлогого гаю, що передає красу української природи, її життєдайність і широту:

"Там, де зустрів тебе, там шумить і нині

Гай, зелений гай

Там полюбив, як я, твої очі сині

Гай, зелений гай

Там полюбив, як я, твій веселий голос

Гай, зелений гай

Там ти сказала: "Що ж буде з нами, любий,

Як мине розмай?"

Це не просто опис місцевості – це художній образ, що викликає в слухача відчуття просторів, де все зелене, живе і сповнене природних ароматів. Термін підсилює атмосферу пісні й робить її образи глибшими та емоційно насиченими.

Раніше ми писали про ще одну відому українську естрадну пісню "Черемшина", яка оспівує красу української природи містить низку слів, що теж не завжди зрозумілі слухачеві – вівчар, стріха, смерека, осокори, плай.

Цікаво! Пісня – створена за добу. Композитор Олександр Злотник написав музику, а Юрій Рибчинський – слова буквально за один день. Це була їхня перша спільна робота, яка одразу стала хітом. У 1984 році пісня звучала на республіканському радіо до 10 разів на день, що було справжнім феноменом для української естради. А через місяць радянська влада заборонила її трансляцію, назвавши "низькохудожнім твором".

Пісня "Гай, зелений гай": дивіться відео

Словники наводять ще одне, схоже за звучанням, слово – "розмАювати", у якого аж 4 значення:

Подувом розвівати в різні боки волосся, одяг, стрічки та інше: "– Розмай, вітре, мою чорну косу до пояса!" (Іван Нечуй-Левицький)

Розганяти, розсіювати вітром хмари, туман, негоду: "Бачить Лиска, відкіль блиска, хвостом має – хмари не розмає." (приказка) Легковажно, безцільно розтрачувати що-небудь – талант, здібності, можливості і тому подібне: "Але в житті і я свій, може, хист (Коли він є) по вітру не розмаю..." (Максим Рильський).

Позбутися якого-небудь неприємного відчуття, поганого настрою, тривоги, суму: "Мене хвилює синій обрій і вітер весняний, рвачкий, що всі думки мої недобрі розмає, як пухкі хмарки." (Михайло Драй-Хмара).

І, певно, ви частіше чули слово з тим же коренем – "розмаїтий" – різноманітний.

Сьогодні слово "розмай" рідко звучить у повсякденній мові, проте його поетичний відтінок робить українські пісні й тексти емоційнішими та неповторними. Говоріть українською і чекайте весняного розмаю!